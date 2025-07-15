Наркоборцы Кыргызстана показали журналистам свою работу изнутри

Дрон над посевами, спецсредства и доверие к силовикам — что увидели корреспонденты 24.kg на Дне открытых дверей СБНОН

В Бишкеке прошел День открытых дверей Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики. Впервые за долгое время антинаркотическое подразделение пригласило журналистов, чтобы показать, как работает структура, чья деятельность чаще всего остается за кадром.

Руководитель службы Уланбек Султанов подчеркнул, что открытость — необходимое условие для укрепления доверия общества и эффективной профилактики. Особый акцент сделан на работе с молодежью и уязвимыми группами. Уланбек Султанов поблагодарил международных партнеров — в частности, Программу Евросоюза CADAP — за поддержку в противодействии наркопреступности.

Журналистам продемонстрировали несколько ключевых элементов повседневной работы СБНОН. В спортивном зале сотрудники проходят регулярную физическую подготовку. Инструкторы рассказали, что хорошая физическая форма — не опция, а необходимость: от нее зависит успех задержаний и выездных операций.

Затем гостей провели в аналитический центр службы. Там особое внимание привлекли беспилотники, которые используют для наблюдения за труднодоступными районами, выявления незаконных посевов наркотических растений и документирования правонарушений. Сотрудники службы показали дроны и рассказали, как именно они помогают собирать доказательства в ходе операций.

Гостям также показали разведывательные и технические средства, применяемые в оперативной деятельности. Сотрудники службы рассказали, как оборудование помогает в сборе информации и как уже не раз сыграло ключевую роль в раскрытии дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков.