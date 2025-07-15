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Общество

Узбекистан предоставит квоты для студентов КР на обучение в Green University

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики и Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан подписали меморандум о предоставлении квотных мест на обучение в Центрально-Азиатском университете изучения окружающей среды и изменения климата (Green University). Об этом сообщает пресс-служба Минприроды КР.

По ее данным, целью соглашения является создание квотной программы для студентов Кыргызской Республики, которая будет способствовать укреплению регионального сотрудничества и развитию человеческого потенциала в области устойчивого развития, экологии и климатической науки.

В соответствии с договоренностями узбекистанская сторона предоставит до 9 квотных мест для студентов Кыргызской Республики на 2025–2026 учебный год, включая: до 5 квотных мест для программ бакалавриата; до 4 квотных мест для программ магистратуры.

Обучение в университете ведется на английском языке, что подчеркивает международный характер академической среды и позволяет студентам быть конкурентоспособными на глобальном уровне.

Программа направлена на подготовку новых поколений специалистов в области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата. Это важный шаг в сторону углубления партнерства между двумя странами и совместного реагирования на региональные и глобальные экологические вызовы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336271/
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