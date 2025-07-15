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Общество

В Кыргызстане утвердили систему классификации отелей и гостиниц

В Кыргызстане утвердили систему классификации отелей и гостиниц. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор департамента туризма Эрденет Касымов.

По его словам, туризм выделен в отдельное направление в национальной программе развития страны до 2030 года. Уже приняты нормативно-правовые акты для повышения качества предоставляемых туристических услуг. Например, отелям, пансионатам и курортам будут присваиваться категории звездности. Эта процедура пока не носит обязательного характера. Но общеизвестно, что люди чаще всего ориентируются на количество звезд при выборе места планируемого отдыха.

Ранее Минэкономики предлагало классифицировать виды размещения: гостиница, гостевой дом, юрта (юрточные лагеря), курорт.

При классификации отелей внимание уделяют 257 параметрам, в том числе внешнему виду здания, наличию интернета, сервису.

Система классификации отеля — это система оценки качества и уровня услуг. Она помогает понять, какие удобства и услуги можно ожидать от гостиницы, основываясь на количестве звезд, которые ей присвоены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336232/
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