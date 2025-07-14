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Общество

В конкурс документальных фильмов фестиваля «Антарес» вошли ленты из Кыргызстана

Фильмы из Кыргызстана вошли в конкурсную программу II Международного фестиваля «Антарес», который пройдет 6-10 августа в Москве. Об этом сообщается на сайте кинофорума.

Кыргызстан в конкурсе документальных фильмов, куда попали 58 работ из 20 стран, представят ленты «Шырдак — войлочный ковер» (профессия — ковродел) режиссера Айнуры Чечейбаевой и «К знаниям путь тернист» (профессия — учитель) режиссера Асел Умаралиевой.

II Международный кинофестиваль «Антарес», посвященный человеку труда, предоставляет возможность кинематографистам из разных стран представить свои работы, отражающие многообразие профессий, трудовых будней, героизм и вызовы, с которыми сталкиваются люди труда в различных сферах деятельности. Всего в программу в 2025 году вошли 104 фильма из 29 стран.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336189/
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