СекундоМЭРЫ: глава Балыкчи и топ-5 самых быстрых градоначальников Кыргызстана

В Кыргызстане очередной случай рекордно короткого пребывания мэра на посту. Султан Кермалиев стал главой города Балыкчи Иссык-Кульской области 1 июля 2025 года, а уже 14 июля его освободили от должности. Таким образом, он пробыл на посту всего 12 дней.

Причины столь быстрой отставки официально не озвучили. Однако ранее Султан Кермалиев привлек внимание общественности интервью местным СМИ, в котором сообщил, что не спит уже третьи сутки из-за постоянных звонков после назначения. Он рассказал, что установил статуи греческих богов на пляже города Балыкчи, выбрав фигуры Зевса и Посейдона, зная, что это вызовет общественный резонанс.

Позже президент Садыр Жапаров прокомментировал его поведение, отметив, что оно нарушает этику, и пообещал принять меры, если ситуация не изменится.

Это не первый краткосрочный мэр. Редакция 24.kg вспомнила «самых быстрых» градоначальников Кыргызстана.

1 Жоошбек Коеналиев

Самопровозглашенный в октябре 2020 года мэр Бишкека. Проработал на посту всего два дня. За это время успел провести совещание и отдать распоряжение о сносе забора вокруг «Белого дома». После митинга с требованием вернуть прежнего мэра Жоошбека Коеналиева сняли с должности.

Фото из интернета. Жоошбек Коеналиев

2 Мирлан Бекитаев

Назначен исполняющим обязанности мэра Бишкека 6 октября 2020 года. Он сменил Жоошбека Коеналиева и пробыл на посту около 15 часов. Вечером того же дня его заменил Алмаз Бакетаев.

Фото из интернета. Мирлан Бекитаев

3 Эрмек Нургазиев

Назначен и.о. мэра Бишкека 9 февраля 2021 года. Однако уже 10 февраля его сняли с должности после того, как президент выразил несогласие с его кандидатурой. Эрмек Нургазиев успел провести пресс-конференцию, но так и не приступил к исполнению обязанностей.

Фото из интернета. Эрмек Нургазиев

4 Таалайбек Сарыбашов

Назначен и.о. мэра Бишкека 2 августа 2021 года. Проработал на посту 10 дней, после ушел по собственному желанию, намереваясь баллотироваться в Жогорку Кенеш.

Фото из интернета. Таалайбек Сарыбашов

5 Султан Кермалиев

Назначен мэром города Балыкчи 1 июля 2025 года. Проработал на должности 14 дней, после чего был освобожден от должности указом президента. Причины его отставки официально не озвучены.