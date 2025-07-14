17:02
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

СекундоМЭРЫ: глава Балыкчи и топ-5 самых быстрых градоначальников Кыргызстана

В Кыргызстане очередной случай рекордно короткого пребывания мэра на посту. Султан Кермалиев стал главой города Балыкчи Иссык-Кульской области 1 июля 2025 года, а уже 14 июля его освободили от должности. Таким образом, он пробыл на посту всего 12 дней.

Причины столь быстрой отставки официально не озвучили. Однако ранее Султан Кермалиев привлек внимание общественности интервью местным СМИ, в котором сообщил, что не спит уже третьи сутки из-за постоянных звонков после назначения. Он рассказал, что установил статуи греческих богов на пляже города Балыкчи, выбрав фигуры Зевса и Посейдона, зная, что это вызовет общественный резонанс.

Позже президент Садыр Жапаров прокомментировал его поведение, отметив, что оно нарушает этику, и пообещал принять меры, если ситуация не изменится.

Это не первый краткосрочный мэр. Редакция 24.kg вспомнила «самых быстрых» градоначальников Кыргызстана.

1
Жоошбек Коеналиев

Самопровозглашенный в октябре 2020 года мэр Бишкека. Проработал на посту всего два дня. За это время успел провести совещание и отдать распоряжение о сносе забора вокруг «Белого дома». После митинга с требованием вернуть прежнего мэра Жоошбека Коеналиева сняли с должности.

из интернета
Фото из интернета. Жоошбек Коеналиев

2
Мирлан Бекитаев

Назначен исполняющим обязанности мэра Бишкека 6 октября 2020 года. Он сменил Жоошбека Коеналиева и пробыл на посту около 15 часов. Вечером того же дня его заменил Алмаз Бакетаев. 

из интернета
Фото из интернета. Мирлан Бекитаев

3
Эрмек Нургазиев

Назначен и.о. мэра Бишкека 9 февраля 2021 года. Однако уже 10 февраля его сняли с должности после того, как президент выразил несогласие с его кандидатурой. Эрмек Нургазиев успел провести пресс-конференцию, но так и не приступил к исполнению обязанностей.

из интернета
Фото из интернета. Эрмек Нургазиев

4
Таалайбек Сарыбашов

Назначен и.о. мэра Бишкека 2 августа 2021 года. Проработал на посту 10 дней, после ушел по собственному желанию, намереваясь баллотироваться в Жогорку Кенеш.

из интернета
Фото из интернета. Таалайбек Сарыбашов

5
Султан Кермалиев

Назначен мэром города Балыкчи 1 июля 2025 года. Проработал на должности 14 дней, после чего был освобожден от должности указом президента. Причины его отставки официально не озвучены.

из интернета
Фото из интернета. Султан Кермалиев

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336167/
просмотров: 628
Версия для печати
Материалы по теме
Каныбек Туманбаев: Мэр Балыкчи мне родственник, но его работоспособность важнее
Дайырбек Орунбеков: Мэр Балыкчи — это кадр, способный оправдать доверие граждан
Баатырбек Жантаев назначен мэром города Балыкчи. Кто он
Султана Кермалиева освободили от должности мэра города Балыкчи
Современная зона отдыха появится на окраине столицы — проект уже в реализации
Мэр Бишкека проинспектировал строительство малой арены
Кара-Балтада камакка алынган мэрдин ордуна жаңы каала башчысынын м.а. дайындалды
Балыкчи становится модным: до 15 тысяч туристов в день — и это только начало
Мэрский характер: как Балыкчи прославился выходками своих градоначальников
В Бишкеке перекроют участок улицы Усенбаева из-за ремонта теплотрассы
Популярные новости
До&nbsp;1&nbsp;сентября нужно уплатить налог на&nbsp;жилые дома и&nbsp;придомовые участки До 1 сентября нужно уплатить налог на жилые дома и придомовые участки
Как в&nbsp;Кыргызстане поступить в&nbsp;вуз онлайн: пошаговая инструкция Как в Кыргызстане поступить в вуз онлайн: пошаговая инструкция
Балыкчи становится модным: до&nbsp;15&nbsp;тысяч туристов в&nbsp;день&nbsp;&mdash; и&nbsp;это только начало Балыкчи становится модным: до 15 тысяч туристов в день — и это только начало
Участок альтернативной дороги север&nbsp;&mdash; юг&nbsp;открыт для проезда Участок альтернативной дороги север — юг открыт для проезда
Бизнес
Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и&nbsp;фанатов соцсетей от&nbsp;MEGA Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA
MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в&nbsp;ESG по&nbsp;мнению SME Banking Club MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в ESG по мнению SME Banking Club
Принимай оплату с&nbsp;&laquo;Оптима&raquo;&nbsp;&mdash; ноль процентов комиссий по&nbsp;картам и&nbsp;QR Принимай оплату с «Оптима» — ноль процентов комиссий по картам и QR
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; партнер дата-арт выставки, посвященной правам женщин «Элдик Банк» — партнер дата-арт выставки, посвященной правам женщин
14 июля, понедельник
16:44
Объекты электроснабжения, построенные в Бишкеке, передают государству Объекты электроснабжения, построенные в Бишкеке, переда...
16:28
Операции детей с проблемами слуха в Кыргызстане продолжатся
16:15
Урмат Абдукаимов назначен и.о. главного тренера сборной КР по футболу
16:14
СекундоМЭРЫ: глава Балыкчи и топ-5 самых быстрых градоначальников Кыргызстана
16:02
Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA