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Общество

Вход в здание аэровокзала международного аэропорта «Манас» временно изменен

В связи с проведением строительных работ по расширению здания аэровокзала в международном аэропорту «Манас» временно изменена схема входа в терминал. Центральный вход в здание закрыт до завершения реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба «Аэропорты Кыргызстана».

По ее данным, единственным действующим входом в аэровокзал сейчас является вход со стороны зала внутренних рейсов — он расположен напротив новой стоянки, правее основного здания аэропорта.

В ближайшее время для удобства пассажиров также планируется открытие дополнительного входа на первом этаже, в зоне выхода В.

В ведомстве просят пассажиров учитывать эти изменения при планировании поездки и заранее закладывать дополнительное время на проход в терминал.

Администрация аэропорта приносит извинения за временные неудобства и благодарит за понимание.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336047/
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