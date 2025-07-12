Мэр Бишкека проинспектировал строительство малой арены

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев ознакомился со строительными работами малой спортивной арены стадиона имени Долона Омурзакова на более чем 5 тысяч зрительских мест с подвальным помещением по улице Тоголока Молдо.

«Это будет один из самых востребованных объектов. Работа должна быть выполнена профессионально. Акцентируйте внимание на качество и безопасность», — подчеркнул глава столицы.

Отметим, что в настоящее время производится монтаж сэндвич-панелей, выполняется прокладка внутренних инженерных сетей, ведутся отделочные работы в цокольном и на первом этажах здания, выполняется устройство перегородок из ГКЛ и проводится облицовка санузлов кафельной плиткой.

Общая площадь здания составляет 15 тысяч 342 квадратных метра. Здание — трехэтажное с подвальным помещением.

По итогам инспекции ГУ «Бишкекглавархитектура» поручено взять на особый контроль благоустройство стадиона.