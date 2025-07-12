12:44
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Мэр Бишкека проинспектировал строительство малой арены

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев ознакомился со строительными работами малой спортивной арены стадиона имени Долона Омурзакова на более чем 5 тысяч зрительских мест с подвальным помещением по улице Тоголока Молдо.

«Это будет один из самых востребованных объектов. Работа должна быть выполнена профессионально. Акцентируйте внимание на качество и безопасность», — подчеркнул глава столицы.

Отметим, что в настоящее время производится монтаж сэндвич-панелей, выполняется прокладка внутренних инженерных сетей, ведутся отделочные работы в цокольном и на первом этажах здания, выполняется устройство перегородок из ГКЛ и проводится облицовка санузлов кафельной плиткой.

Общая площадь здания составляет 15 тысяч 342 квадратных метра. Здание — трехэтажное с подвальным помещением.

По итогам инспекции ГУ «Бишкекглавархитектура» поручено взять на особый контроль благоустройство стадиона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336032/
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
Кара-Балтада камакка алынган мэрдин ордуна жаңы каала башчысынын м.а. дайындалды
На бульваре Эркиндик сломали молодые деревья
В Бишкеке родилась еще одна тройня
Мэрский характер: как Балыкчи прославился выходками своих градоначальников
Общепит в Бишкеке. Санврачи проводят плановые и рейдовые проверки
Чуй-Бишкекское управление юстиции работает в новом режиме
Троллейбус, переделанный в электробус, проходит тестирование в Бишкеке
Камчыбек Ташиев разрешил снести заброшенный кинотеатр «Весна» в городе Ош
Камчыбек Ташиев похвалил мэра Оша за работу и обещал подарить ему автомобиль
Упростить выборы председателей квартальных и домовых комитетов хотят в Бишкеке
Популярные новости
Ночью на&nbsp;площади Ала-Тоо начали устанавливать новый памятник Манасу&nbsp;&mdash; он&nbsp;другой Ночью на площади Ала-Тоо начали устанавливать новый памятник Манасу — он другой
Мэр Балыкчи нашел человеческую кость и&nbsp;встретился с&nbsp;правнуками Тян-Шанского Мэр Балыкчи нашел человеческую кость и встретился с правнуками Тян-Шанского
ОСАГО стало обязательным. Водители в&nbsp;замешательстве, власти&nbsp;&mdash; в&nbsp;противоречиях ОСАГО стало обязательным. Водители в замешательстве, власти — в противоречиях
Мэр Балыкчи про снос памятника Тян-Шанскому: мозг не&nbsp;пинайте. Зынк болот! Мэр Балыкчи про снос памятника Тян-Шанскому: мозг не пинайте. Зынк болот!
Бизнес
O!Bank ближе&nbsp;&mdash; банковские услуги доступны в&nbsp;O!Store по&nbsp;всей стране O!Bank ближе — банковские услуги доступны в O!Store по всей стране
Покупайте билеты Asman Airlines без переплат в&nbsp;приложении авиакомпании Покупайте билеты Asman Airlines без переплат в приложении авиакомпании
Получайте доход каждый месяц: целых 15,5 процента по&nbsp;депозиту Получайте доход каждый месяц: целых 15,5 процента по депозиту
От&nbsp;Турции до&nbsp;Китая&nbsp;&mdash; выгодные интернет-пакеты от&nbsp;О! в&nbsp;роуминге От Турции до Китая — выгодные интернет-пакеты от О! в роуминге
12 июля, суббота
12:20
Мэр Бишкека проинспектировал строительство малой арены Мэр Бишкека проинспектировал строительство малой арены
12:14
В Токмаке толпа парней кидала друг в друга камни. Милиция начала проверку
12:11
Айнура Асан кызы: Для студентов частных вузов в КР не выделяются грантовые места
12:00
«Стар трек» продолжается, комедия и детективы. Что смотреть на следующей неделе
11:59
Мэр Балыкчи показал, как реставрируют памятник Семенову-Тянь-Шаньскому