12:44
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Айнура Асан кызы: Для студентов частных вузов в КР не выделяются грантовые места

«Для студентов частных вузов в КР не выделяются грантовые места», — сообщила в эфире «Биринчи Радио» главный специалист управления высшего, среднего профессионального и послевузовского образования Министерства науки, высшего образования и инноваций КР Айнура Асан кызы.

Так она ответила на комментарий слушателя о том, что сегодня в стране открылись многие вузы, которые не дают качественного образования, и он назвал их «шарашкиными конторами». Слушатель отметил, что грантовые места частично передают им вместо того, чтобы увеличить количество грантовых мест в старейших и проверенных госвузах страны. Он привел в пример Кыргызско-Турецкий университет «Манас», где по специальности экономика предоставляются студентам бюджетные места, а тому же Кыргызскому Национальному университету на этот же факультет не выделяется.

По словам представителя министерства, количество грантов госвузам, выдаваемых министерством, зависит от прогнозов Минтруда, которые проводят мониторинг на рынке труда. «Единственное, надо отметить, что гранты не выдаются по таким направлениям, как лингвистика, журналистика, международные отношения, экономика, юриспруденция.

Что касается университета «Манас», то там нет контрактного обучения, оплачивает все турецкая сторона. С нашей стороны Кыргызстан выделяет лишь 150 мест для «Манаса» по ряду направлений, таких как ветеринария, туризм, филология, IT-сфера и другие. Но на экономический факультет не выделяется гранта», — добавила Айнура Асан кызы.

Она напомнила, что первый тур поступления в вузы стартует с 14 июля. «Каждый год эта кампания проходит в пять туров. Каждый тур длится неделю», — добавила специалист.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336029/
просмотров: 196
Версия для печати
Материалы по теме
Как в Кыргызстане поступить в вуз онлайн: пошаговая инструкция
Десять тысяч грантов выделят вузам Кыргызстана на 2025/26 учебный год
Высшее образование не должно быть бесплатным — эксперт
Эльвира Сурабалдиева заявила о резком росте цен на обучение
В Кыргызстане запущен национальный проект «Инициатива сообществ»
Университету Бюбюсары Бейшеналиевой присвоен статус национального
Жалобы на поборы и давление: работники госакадемии заявили о коррупции в вузе
Студенты из Кыргызстана поедут работать в больницы Челябинской области
Сотрудники вуза в Баткене подозреваются в присвоении более 14 миллионов сомов
В Нарынском университете отчислено более 300 студентов, наказано 13 работников
Популярные новости
Ночью на&nbsp;площади Ала-Тоо начали устанавливать новый памятник Манасу&nbsp;&mdash; он&nbsp;другой Ночью на площади Ала-Тоо начали устанавливать новый памятник Манасу — он другой
Мэр Балыкчи нашел человеческую кость и&nbsp;встретился с&nbsp;правнуками Тян-Шанского Мэр Балыкчи нашел человеческую кость и встретился с правнуками Тян-Шанского
ОСАГО стало обязательным. Водители в&nbsp;замешательстве, власти&nbsp;&mdash; в&nbsp;противоречиях ОСАГО стало обязательным. Водители в замешательстве, власти — в противоречиях
Мэр Балыкчи про снос памятника Тян-Шанскому: мозг не&nbsp;пинайте. Зынк болот! Мэр Балыкчи про снос памятника Тян-Шанскому: мозг не пинайте. Зынк болот!
Бизнес
O!Bank ближе&nbsp;&mdash; банковские услуги доступны в&nbsp;O!Store по&nbsp;всей стране O!Bank ближе — банковские услуги доступны в O!Store по всей стране
Покупайте билеты Asman Airlines без переплат в&nbsp;приложении авиакомпании Покупайте билеты Asman Airlines без переплат в приложении авиакомпании
Получайте доход каждый месяц: целых 15,5 процента по&nbsp;депозиту Получайте доход каждый месяц: целых 15,5 процента по депозиту
От&nbsp;Турции до&nbsp;Китая&nbsp;&mdash; выгодные интернет-пакеты от&nbsp;О! в&nbsp;роуминге От Турции до Китая — выгодные интернет-пакеты от О! в роуминге
12 июля, суббота
12:20
Мэр Бишкека проинспектировал строительство малой арены Мэр Бишкека проинспектировал строительство малой арены
12:14
В Токмаке толпа парней кидала друг в друга камни. Милиция начала проверку
12:11
Айнура Асан кызы: Для студентов частных вузов в КР не выделяются грантовые места
12:00
«Стар трек» продолжается, комедия и детективы. Что смотреть на следующей неделе
11:59
Мэр Балыкчи показал, как реставрируют памятник Семенову-Тянь-Шаньскому