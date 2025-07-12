Айнура Асан кызы: Для студентов частных вузов в КР не выделяются грантовые места

«Для студентов частных вузов в КР не выделяются грантовые места», — сообщила в эфире «Биринчи Радио» главный специалист управления высшего, среднего профессионального и послевузовского образования Министерства науки, высшего образования и инноваций КР Айнура Асан кызы.

Так она ответила на комментарий слушателя о том, что сегодня в стране открылись многие вузы, которые не дают качественного образования, и он назвал их «шарашкиными конторами». Слушатель отметил, что грантовые места частично передают им вместо того, чтобы увеличить количество грантовых мест в старейших и проверенных госвузах страны. Он привел в пример Кыргызско-Турецкий университет «Манас», где по специальности экономика предоставляются студентам бюджетные места, а тому же Кыргызскому Национальному университету на этот же факультет не выделяется.

По словам представителя министерства, количество грантов госвузам, выдаваемых министерством, зависит от прогнозов Минтруда, которые проводят мониторинг на рынке труда. «Единственное, надо отметить, что гранты не выдаются по таким направлениям, как лингвистика, журналистика, международные отношения, экономика, юриспруденция.

Что касается университета «Манас», то там нет контрактного обучения, оплачивает все турецкая сторона. С нашей стороны Кыргызстан выделяет лишь 150 мест для «Манаса» по ряду направлений, таких как ветеринария, туризм, филология, IT-сфера и другие. Но на экономический факультет не выделяется гранта», — добавила Айнура Асан кызы.

Она напомнила, что первый тур поступления в вузы стартует с 14 июля. «Каждый год эта кампания проходит в пять туров. Каждый тур длится неделю», — добавила специалист.