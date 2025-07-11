В Бишкеке хотят построить лабораторию для экспорта продуктов в Китай

В Пекине подписали протокол заседания по вопросу строительства в Бишкеке лаборатории для экспорта продуктов питания из Кыргызстана в Китай. Об этом сообщила пресс-служба кабмина КР.

Документ подписали зампред кабмина КР Бакыт Торобаев и заместитель директора Агентства международного сотрудничества по развитию КНР Ху Чжанлян.

Отмечается, правительство Китая взяло на себя обязательство по исследованию возможности реализации проекта по строительству лаборатории инспектирования и карантина организмов и продуктов питания в КР.

Расходы, связанные с выполнением работ китайской стороной, будут покрыты за счет средств, предоставленных правительством КНР в виде помощи.

В рамках этого соглашения проектные группы Китайской академии инженерии и проектирования провели соответствующие исследовательские работы на территории Кыргызстана в 2017, 2018 и 2024 годах.

Проектирование будет осуществляться на основе китайских технических стандартов и норм проектирования и строительства с учетом местных особенностей, национальных стандартов и законодательства Кыргызской Республики.