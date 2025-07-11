В Бишкеке после капитальной реконструкции открыт для движения проспект Чингиза Айтматова. Однако, как уточнили в мэрии, на участке от Южной магистрали до резиденции «Ынтымак Ордо» будут действовать временные ограничения: в ночное время проезд для автомобилей будет закрыт.

Ранее сообщалось, что проспект будет пешеходной зоной с 21:00 до 07:00. Однако сегодня стало известно, что график изменили — теперь проезд запрещен с 22:00 до 05:00.

Фото 24.kg. Проспект Айтматова перекроют позже — с 22:00 до 5:00

По данным муниципалитета, это решение принято «в целях обеспечения комфортного отдыха и безопасности пешеходов в вечернее и ночное время». В эти часы территория будет отдана под прогулки, уличные выступления и временные ярмарки.

Ограничения пока будут действовать в тестовом режиме, в первые дни после открытия на въезде будут дежурить сотрудники ГУОБДД, которые будут заблаговременно предупреждать об ограничениях. Также установлены соответствующие знаки ПДД.