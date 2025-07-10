В Караколе показали, как работает новый центр МВД с видеокамерами 24/7

В Иссык-Кульской области презентовали командный центр МВД — специальное подразделение, которое в круглосуточном режиме следит за безопасностью на улицах, в школах и даже на пляжах. Об этом сообщает пресс-служба УВД области.

Центр расположен в здании областного УВД. Он оборудован современными камерами и техникой, которые помогают милиции быстро реагировать на любые происшествия. Сейчас по всему региону работают 353 камеры видеонаблюдения. Они подключены к общему серверу и позволяют следить за обстановкой в режиме реального времени.

Камеры установлены не только в общественных местах, но и в школах и детсадах. Это сделано для того, чтобы повысить безопасность детей.

Кроме того, сотрудники обеспечены нагрудными видеокамерами и планшетами — это помогает сделать их работу более прозрачной. За использованием техники ежедневно следят сотрудники центра.

На побережье Иссык-Куля начали ставить специальные башни экологической безопасности. С их помощью можно наблюдать до 40 километров днем и до 7 километров ночью, а также распознавать лица на расстоянии до 5 километров. Всего в регионе заработают 11 таких башен.

Центр создан в рамках цифровизации МВД. Его главная цель — чтобы жители и туристы чувствовали себя в безопасности, а милиция могла быстро действовать в любых ситуациях.