01:10
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 10 июля дожди с грозами. Температура воздуха ожидается +25 градусов.

Отключение газа, света, воды

  • 9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 67;
  • 9.30-17.30 — отрезок улицы Курманджан Датки;
  • 9.00-18.00 — 11-й микрорайон, 17/1;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Раззакова, Манасчи Сагынбая, Московской, Сыдыкова, Табалдиева, Джаманбаева, Токтоналиева, Ахунбаева, Шакирова, Сухомлинова, Худайбергенова, Водопроводной, проспекта Манаса, жилмассив «Нижний Орок», улица Орозбекова, 114, жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш-1, −2, −4, −5), село Маевка (улицы Водохранилище, Школа, Ынтымак), микрорайон «Достук» (улица Кайназаровой);
  • 10.00-17.00 — отрезки улицы 6-й, Ремесленной, Бакаева, Матыева;
  • 9.00-14.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Белинского, Адырская, переулок Весенний);
  • 14.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Панфилова, переулок Советский);
  • 11.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Казык».

У кого намечается той

Дайырбек Карыяев

Родился 10 июля 1994 года. Чемпион мира по боевому самбо.

Памятные даты

Установлены дипломатические отношения между Кыргызстаном и Грузией

kavkazplus.com
Фото kavkazplus.com

Дипломатические отношения между Кыргызстаном и Грузией установлены 10 июля 1992 года. Однако первый официальный визит президента КР состоялся лишь в октябре 2016-го.

В рамках визита подписаны двусторонние соглашения и меморандумы о сотрудничестве в экономической и образовательной сферах, борьбе с преступностью и чрезвычайными ситуациями, которые, как ожидается, дадут импульс дальнейшему развитию отношений.

Проведены досрочные выборы президента Кыргызстана

из интернета
Фото из интернета. Курманбек Бакиев

Четвертые президентские выборы прошли в Кыргызстане 10 июля 2005 года после мартовской «тюльпановой революции». Глава государства Аскар Акаев бежал в Россию и оттуда сообщил о сложении с себя полномочий.

Всего участвовало 22 кандидата. Победителем объявлен Курманбек Бакиев, набравший 88,71 процента голосов избирателей.

Люди, которые меняли мир

Умер Герой Советского Союза Казак Джаркимбаев

из интернета
Фото из интернета. Рисунок с художественного маркированного конверта почты СССР, художник Вадим Карпов

Родился 10 ноября 1911 года в Иссык-Кульской области.

16 апреля 1944-го в составе расчета своего орудия переправился через Днестр в районе села Бутор Григориопольского района Молдавской ССР. Когда противник предпринял ряд мощных контратак при поддержке артиллерии и авиации, кыргызстанец принял активное участие в их отражении.

Когда орудие вышло из строя, Казак Джаркимбаев продолжил вести огонь из пулемета, уничтожил более двух взводов солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» младший сержант Казак Джаркимбаев удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Умер 10 июля 1969-го.

В честь героя названы улица и средняя школа в его родном селе.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335748/
просмотров: 331
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Сколько денег нужно на&nbsp;одного человека в&nbsp;день, чтобы отдохнуть на&nbsp;Иссык-Куле? Сколько денег нужно на одного человека в день, чтобы отдохнуть на Иссык-Куле?
Ночью на&nbsp;площади Ала-Тоо начали устанавливать новый памятник Манасу&nbsp;&mdash; он&nbsp;другой Ночью на площади Ала-Тоо начали устанавливать новый памятник Манасу — он другой
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Рейд: в&nbsp;Оше ни&nbsp;у&nbsp;одного горожанина, сдающего жилье в&nbsp;аренду, не&nbsp;было лицензии Рейд: в Оше ни у одного горожанина, сдающего жилье в аренду, не было лицензии
Бизнес
&laquo;Компаньон Business&raquo;: банк в&nbsp;кармане «Компаньон Business»: банк в кармане
Финансирование объединенных товаропроизводителей вместе с&nbsp;&laquo;Элдик Банком&raquo; Финансирование объединенных товаропроизводителей вместе с «Элдик Банком»
Свобода связи и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Специальное предложение 500&raquo; от&nbsp;MEGA Свобода связи и максимум выгоды: тариф «Специальное предложение 500» от MEGA
IFC инвестирует $10 миллионов в&nbsp;группу компаний &laquo;Тойбосс&raquo; IFC инвестирует $10 миллионов в группу компаний «Тойбосс»
10 июля, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
9 июля, среда
23:38
Проблемы с безопасностью. Производитель пауэрбанков из КНР приостановил работу
23:26
Имущество на $55 миллионов выявили у экс-главы ГНС Алтынбека Абдувапова
23:11
Минприроды усиливает надзор во время туристического сезона на Иссык-Куле
22:58
Чемпионат Азии по борьбе (U-20). Кыргызстанец завоевал бронзовую медаль
22:45
Подстанцию «Базар-Коргон» модернизировали в Джалал-Абадской области