В Бишкеке 10 июля дожди с грозами. Температура воздуха ожидается +25 градусов.

Отключение газа, света, воды

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 67;

9.30-17.30 — отрезок улицы Курманджан Датки;

9.00-18.00 — 11-й микрорайон, 17/1;

9.00-17.00 — отрезки улиц Раззакова, Манасчи Сагынбая, Московской, Сыдыкова, Табалдиева, Джаманбаева, Токтоналиева, Ахунбаева, Шакирова, Сухомлинова, Худайбергенова, Водопроводной, проспекта Манаса, жилмассив «Нижний Орок», улица Орозбекова, 114, жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш-1, −2, −4, −5), село Маевка (улицы Водохранилище, Школа, Ынтымак), микрорайон «Достук» (улица Кайназаровой);

10.00-17.00 — отрезки улицы 6-й, Ремесленной, Бакаева, Матыева;

9.00-14.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Белинского, Адырская, переулок Весенний);

14.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Панфилова, переулок Советский);

11.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Казык».

У кого намечается той

Дайырбек Карыяев

Родился 10 июля 1994 года. Чемпион мира по боевому самбо.

Памятные даты

Установлены дипломатические отношения между Кыргызстаном и Грузией

Фото kavkazplus.com

Дипломатические отношения между Кыргызстаном и Грузией установлены 10 июля 1992 года. Однако первый официальный визит президента КР состоялся лишь в октябре 2016-го.

В рамках визита подписаны двусторонние соглашения и меморандумы о сотрудничестве в экономической и образовательной сферах, борьбе с преступностью и чрезвычайными ситуациями, которые, как ожидается, дадут импульс дальнейшему развитию отношений.

Проведены досрочные выборы президента Кыргызстана

Фото из интернета. Курманбек Бакиев

Четвертые президентские выборы прошли в Кыргызстане 10 июля 2005 года после мартовской «тюльпановой революции». Глава государства Аскар Акаев бежал в Россию и оттуда сообщил о сложении с себя полномочий.

Всего участвовало 22 кандидата. Победителем объявлен Курманбек Бакиев, набравший 88,71 процента голосов избирателей.

Люди, которые меняли мир

Умер Герой Советского Союза Казак Джаркимбаев

Фото из интернета. Рисунок с художественного маркированного конверта почты СССР, художник Вадим Карпов

Родился 10 ноября 1911 года в Иссык-Кульской области.

16 апреля 1944-го в составе расчета своего орудия переправился через Днестр в районе села Бутор Григориопольского района Молдавской ССР. Когда противник предпринял ряд мощных контратак при поддержке артиллерии и авиации, кыргызстанец принял активное участие в их отражении.

Когда орудие вышло из строя, Казак Джаркимбаев продолжил вести огонь из пулемета, уничтожил более двух взводов солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» младший сержант Казак Джаркимбаев удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Умер 10 июля 1969-го.

В честь героя названы улица и средняя школа в его родном селе.

Куда сходить

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