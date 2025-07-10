В Бишкеке 10 июля дожди с грозами. Температура воздуха ожидается +25 градусов.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 67;
- 9.30-17.30 — отрезок улицы Курманджан Датки;
- 9.00-18.00 — 11-й микрорайон, 17/1;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Раззакова, Манасчи Сагынбая, Московской, Сыдыкова, Табалдиева, Джаманбаева, Токтоналиева, Ахунбаева, Шакирова, Сухомлинова, Худайбергенова, Водопроводной, проспекта Манаса, жилмассив «Нижний Орок», улица Орозбекова, 114, жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш-1, −2, −4, −5), село Маевка (улицы Водохранилище, Школа, Ынтымак), микрорайон «Достук» (улица Кайназаровой);
- 10.00-17.00 — отрезки улицы 6-й, Ремесленной, Бакаева, Матыева;
- 9.00-14.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Белинского, Адырская, переулок Весенний);
- 14.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Панфилова, переулок Советский);
- 11.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Казык».
У кого намечается той
Дайырбек Карыяев
Родился 10 июля 1994 года. Чемпион мира по боевому самбо.
Памятные даты
Установлены дипломатические отношения между Кыргызстаном и Грузией
Дипломатические отношения между Кыргызстаном и Грузией установлены 10 июля 1992 года. Однако первый официальный визит президента КР состоялся лишь в октябре 2016-го.
В рамках визита подписаны двусторонние соглашения и меморандумы о сотрудничестве в экономической и образовательной сферах, борьбе с преступностью и чрезвычайными ситуациями, которые, как ожидается, дадут импульс дальнейшему развитию отношений.
Проведены досрочные выборы президента Кыргызстана
Четвертые президентские выборы прошли в Кыргызстане 10 июля 2005 года после мартовской «тюльпановой революции». Глава государства Аскар Акаев бежал в Россию и оттуда сообщил о сложении с себя полномочий.
Всего участвовало 22 кандидата. Победителем объявлен Курманбек Бакиев, набравший 88,71 процента голосов избирателей.
Люди, которые меняли мир
Умер Герой Советского Союза Казак Джаркимбаев
Родился 10 ноября 1911 года в Иссык-Кульской области.
16 апреля 1944-го в составе расчета своего орудия переправился через Днестр в районе села Бутор Григориопольского района Молдавской ССР. Когда противник предпринял ряд мощных контратак при поддержке артиллерии и авиации, кыргызстанец принял активное участие в их отражении.
Когда орудие вышло из строя, Казак Джаркимбаев продолжил вести огонь из пулемета, уничтожил более двух взводов солдат и офицеров противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» младший сержант Казак Джаркимбаев удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Умер 10 июля 1969-го.
В честь героя названы улица и средняя школа в его родном селе.
Куда сходить
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