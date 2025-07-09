В Бишкеке пройдет первый хакатон She’s Next для женщин-предпринимателей

В Бишкеке пройдет первый международный хакатон She’s Next для женщин-предпринимателей с призовым фондом в $20 тысяч. Об этом 24.kg сообщили организаторы мероприятия.

Хакатон She’s Next создан для поддержки смелого мышления, практических решений и инклюзивных инноваций в бизнесе. Участницы будут работать над задачами, связанными с финансовой устойчивостью, трансформацией бизнеса, выходом на новые рынки, прогнозированием трендов и другими актуальными направлениями в предпринимательстве.

Хакатон пройдет с 3 сентября по 3 октября. Программа включает образовательный этап, формирование команд, менторские сессии и финальную защиту проектов. Участие доступно индивидуально или в командах до пяти человек. Допускаются смешанные по гендерному составу команды, но лидером команды должна быть женщина. Все этапы пройдут на английском языке.

Победительниц определят в трех номинациях:

главный приз — $10 тысяч;

за инновации — $5 тысяч;

за социальный эффект — $5 тысяч.

Зарегистрироваться можно до 29 августа на цифровой платформе She’s Next.