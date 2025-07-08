Канатбек Азиз предложил три шага для создания городов будущего в рамках ШОС

«Диалог мэров мира. Города саммита ШОС» проходит в Тяньцзине (Китай) в преддверии Саммита Шанхайской организации сотрудничества 2025 года. В мероприятии принимают участие мэры городов стран ШОС, послы, эксперты-аналитики, лидеры отраслей, молодежи и представители СМИ.

Директор Научно-исследовательского института «Геополитики и стратегии» Кыргызстана Канатбек Азиз также принимает участие в «Диалоге мэров мира. Города саммита ШОС».

В своем выступлении он отметил, что города стран ШОС должны стать лабораториями общего будущего.

«Именно в них рождаются инновации, формируется экономическая активность и проверяется жизнеспособность политических решений. В этой связи считаю важным предложить ряд инициатив, которые позволят реализовать этот потенциал на практике», — сказал Канатбек Азиз.

Так, он предложил три практические инициативы:

создать Совет мэров ШОС , который сможет обеспечить регулярный диалог между лидерами городов, позволит выстраивать согласованные позиции по вопросам экономики, безопасности, экологии и цифровизации;

, который сможет обеспечить регулярный диалог между лидерами городов, позволит выстраивать согласованные позиции по вопросам экономики, безопасности, экологии и цифровизации; проводить ежегодный Форум цифровых городов ШОС , который станет площадкой для руководителей городов, экспертов, аналитиков, бизнеса и университетов для обмена лучшими практиками в сфере Smart City, зеленых технологий, водных и энергетических решений;

, который станет площадкой для руководителей городов, экспертов, аналитиков, бизнеса и университетов для обмена лучшими практиками в сфере Smart City, зеленых технологий, водных и энергетических решений; создать Образовательный альянс городов ШОС — программу подготовки и стажировок для управленцев, архитекторов, инженеров, экологов и специалистов в сфере Smart City. Она позволит сформировать единую высококвалифицированную кадровую базу.

Канатбек Азиз выразил мнение, что настоящая интеграция начинается тогда, когда лидеры городов могут напрямую связаться, обсудить идею и запустить совместные проекты.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Позже к организации присоединились и другие страны.