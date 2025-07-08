С 5 июля по 25 августа 2025 года на ипподроме города Чолпон-Аты проводится республиканская сельскохозяйственная ярмарка «Иссык-Куль – 2025». Об этом сообщает Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По его данным, ярмарка работает ежедневно с 10.00 до 18.00. На ней представлены фермерские продукты, изделия ремесленников и товары народного потребления со всех регионов страны.

В частности, посетителям предлагаются свежие овощи и фрукты, мясо, молочная продукция, мед, домашняя выпечка, этническая одежда, декоративные растения, а также варенья, масла и травяные сборы. Запланированы мастер-классы и дегустации.

Цель мероприятия — поддержка отечественных производителей и развитие местного сельского хозяйства. Участники и гости ярмарки могут приобрести продукцию напрямую у фермеров и ремесленников.

Как уточняет министерство, ипподром Чолпон-Аты занимает 25 гектаров и способен вместить до 10 тысяч человек. Он оснащен современной инфраструктурой, парковкой и зонами отдыха.

Средства, вырученные от проведения ярмарки, будут направлены на развитие ипподрома и поддержку племенного коневодства в Кыргызстане. Вход на ярмарку свободный.