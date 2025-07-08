Кыргызстан и JICA укрепляют сотрудничество в сфере предупреждения ЧС

В Министерстве чрезвычайных ситуаций прошла встреча заместителя министра Акылбека Мазарипова с делегацией Японского агентства международного сотрудничества (JICA). Особое внимание было уделено совместным проектам и новым инициативам в сфере безопасности в ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По их данным, стороны обсудили итоги многолетнего сотрудничества, направленного на повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации в Кыргызстане.

Отмечается, что особое внимание было уделено совместным проектам, таким как установка снеголавинных станций, развитие системы наблюдения и оснащение МЧС современной техникой. Был отмечен вклад в образовательные программы для школьников по вопросам безопасности и адаптации к климатическим изменениям.

Также были представлены новые инициативы, среди которых создание национальной метеорологической сети, развитие защитных лесных насаждений в южных регионах, а также внедрение системы раннего предупреждения на базе искусственного интеллекта и больших данных.

Ключевым проектом является Центр безопасности для подготовки специалистов МЧС и населения. По данным ведомства, эти меры значительно повысят устойчивость Кыргызстана к природным бедствиям.