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Общество

Кыргызстан и JICA укрепляют сотрудничество в сфере предупреждения ЧС

В Министерстве чрезвычайных ситуаций прошла встреча заместителя министра Акылбека Мазарипова с делегацией Японского агентства международного сотрудничества (JICA). Особое внимание было уделено совместным проектам и новым инициативам в сфере безопасности в ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По их данным, стороны обсудили итоги многолетнего сотрудничества, направленного на повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации в Кыргызстане.

Отмечается, что особое внимание было уделено совместным проектам, таким как установка снеголавинных станций, развитие системы наблюдения и оснащение МЧС современной техникой.  Был отмечен вклад в образовательные программы для школьников по вопросам безопасности и адаптации к климатическим изменениям.

Также были представлены новые инициативы, среди которых создание национальной метеорологической сети, развитие защитных лесных насаждений в южных регионах, а также внедрение системы раннего предупреждения на базе искусственного интеллекта и больших данных.

Ключевым проектом является Центр безопасности для подготовки специалистов МЧС и населения. По данным ведомства, эти меры значительно повысят устойчивость Кыргызстана к природным бедствиям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335538/
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