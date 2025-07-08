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Общество

Инвестиции в Бишкек: кто стоит за проектом и какая связь с Алексеем Губаревым?

Кабинет министров КР и компания Invest KG Holding подписали инвестиционное соглашение по реализации комплексного проекта строительства, реконструкции и благоустройства жилых и коммерческих объектов на территории города Бишкека.

В рамках соглашения компании предоставляется долгосрочное временное пользование сроком на 49 лет земельными участками общей площадью более 34 гектаров в нескольких районах столицы. Среди них — участки на улице Ростовской (1,7 гектара), улице Ала-Арчинской (2,93 гектара), улице Чимкентской (2,2 гектара), а также территории рядом с парками «Жаштар» и «40-летия Октября» общей площадью 27 гектаров.

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Проект предусматривает строительство новых жилых и коммерческих объектов, реконструкцию бывшего Западного автовокзала под музей ретро-автомобилей, а также благоустройство и обновление указанных парков.

По условиям соглашения, после завершения строительства 10 процентов от площади новых жилых объектов или их денежный эквивалент будут переданы в муниципальную собственность города Бишкека, остальные объекты останутся в собственности компании.

Компания Invest KG Holding зарегистрирована 27 января 2025 года на имя Оксаны Янковской, а ее фактическим учредителем и владельцем является Алексей Губарев — предприниматель и инвестор с Кипра, родом из Усть-Илимска. В 2013-м Губарев основал компанию Servers.com, специализирующуюся на аренде серверов класса bare-metal, а в 2016 году вместе с Юрием Гурским создал венчурный фонд Haxus (позже Palta), инвестировавший в проекты Prisma Labs (создатель Lensa AI) и Flo.

В апреле 2025 года мэрия Бишкека подписала инвестиционное соглашение с «Инвест Кей Джи Холдинг», учредителями которой выступают Губарев и зарегистрированная за пределами Кыргызстана компания INVEST KG HOLDING LIMITED.

Имя Алексея Губарева связывают с российскими компаниями, в частности XBT Holding, а также с ассоциацией TechIsland, объединяющей более 200 технологических компаний, многие из которых имеют российское происхождение и ранее работали в России по лицензиям ФСБ с применением оборудования системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ).

В 2017 году Алексей Губарев фигурировал в контексте вмешательства в выборы в США, однако официальных обвинений против него не выдвигалось. В 2020-м Miami Herald сообщал о возможных связях его компании XBT Holdings с пропагандой Ирана, несмотря на международные санкции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335502/
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