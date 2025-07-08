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Общество

Предприниматели Бишкека обязаны озеленять свои прилегающие территории — мэрия

Предприниматели Бишкека обязаны озеленять свои прилегающие территории, напоминает мэрия города.

По данным ее пресс-службы, муниципальная инспекция подчеркивает, что соблюдение правил благоустройства — обязанность каждого хозяйствующего субъекта.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Согласно правилам благоустройства, каждый хозяйствующий субъект обязан обеспечивать уборку, благоустройство, содержание зеленых насаждений и ирригационных сетей на прилегающей территории.

В рамках планового обхода по проспекту Чуй инспекцией вручено 12 предписаний владельцам помещений с требованием заключить договоры с МП «Бишкекзеленстрой» на озеленение прилегающих участков. Собственники помещений проинформированы о необходимости соблюдать установленные нормы и поддерживать прилегающие территории в чистоте и порядке на постоянной основе.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335475/
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