13:51
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Покоривший Эверест Эдуард Кубатов готовится к восхождению на К2

Кыргызстанский альпинист Эдуард Кубатов, первым из граждан страны поднявшийся на Эверест, готовится к новому вызову — восхождению на гору К2 (8 тысяч 611 метров), расположенную в Пакистане в массиве Каракорум. Об этом спортсмен сообщил на своей официальной странице в соцсетях.

24.kg
Фото 24.kg. Покоривший Эверест Эдуард Кубатов готовится к восхождению на К2 — вторую по высоте вершину планеты

Восхождение на К2 считается одним из самых сложных и опасных в мире: крутые склоны, частые лавины и нестабильная погода делают эту вершину значительно более техничной, чем Эверест. 

Читайте по теме
Все кыргызстанцы, покорившие Эверест. Кто они и чем занимаются

Ранее, в мае 2023 года, Эдуард Кубатов вошел в историю Кыргызстана, став первым кыргызстанцем, покорившим высочайшую вершину мира — Джомолунгму (Эверест). Тогда же он поднял флаг Кыргызстана на высоте 8 тысяч 848 метров.

Эдуард Кубатов известен также как организатор горных экспедиций и сторонник развития альпинизма в республике. В своих интервью он регулярно подчеркивает важность государственной поддержки высотного спорта и подготовки молодых альпинистов.

Экспедиция на К2 продлится около двух месяцев. Эдуард Кубатов выразил надежду, что ему удастся не только достичь вершины, но и вдохновить новое поколение кыргызстанцев на покорение вершин — как в горах, так и в жизни.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335408/
просмотров: 163
Версия для печати
Материалы по теме
Никто не верил: как Рысгуль Акимжанова покорила Эверест вопреки всему
Граждан поразило видео с первой кыргызстанкой, покорившей Эверест
Глава кабмина вручил альпинистке Асель Байбагышевой 500 тысяч сомов
Все кыргызстанцы, покорившие Эверест. Кто они и чем занимаются
Вторая попытка завершилась победой. Еще одна кыргызстанка покорила Эверест
Кыргызстанка Рысгул Акимжанова не смогла завершить восхождение на Эверест
Асель Байбагышева после покорения Эвереста вернулась в Кыргызстан
Асель Байбагышева стала первой кыргызстанкой, покорившей Эверест
Дайырбек Орунбеков поддержал кыргызстанскую альпинистку, покоряющую Эверест
Альпинист Эдуард Кубатов покорил гималайскую вершину Аннапурну
Популярные новости
Бассейны и&nbsp;аквапарки Бишкека и&nbsp;окрестностей столицы Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
Фото дня. В&nbsp;одном из&nbsp;автобусов Бишкека температура поднялась до&nbsp;+53&nbsp;градусов Фото дня. В одном из автобусов Бишкека температура поднялась до +53 градусов
Мне больно: Ассоль Молдокматова о&nbsp;драке с&nbsp;участием сына и&nbsp;невестки Мне больно: Ассоль Молдокматова о драке с участием сына и невестки
В&nbsp;Кыргызстане введут обязательное маркирование минеральной и&nbsp;газированной воды В Кыргызстане введут обязательное маркирование минеральной и газированной воды
Бизнес
18&nbsp;счастливчиков уже пакуют чемоданы в&nbsp;Турцию 18 счастливчиков уже пакуют чемоданы в Турцию
Лети сейчас&nbsp;&mdash; плати потом: рассрочка на&nbsp;билеты через MTravel Лети сейчас — плати потом: рассрочка на билеты через MTravel
KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на&nbsp;помощь детям с&nbsp;онкологией KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на помощь детям с онкологией
Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в&nbsp;сферу&nbsp;IT и&nbsp;научных исследований Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в сферу IT и научных исследований
7 июля, понедельник
13:47
Мэрия организовала пикник в «Ала-Арче» для пожилых людей и лиц с инвалидностью Мэрия организовала пикник в «Ала-Арче» для пожилых люде...
13:39
Покоривший Эверест Эдуард Кубатов готовится к восхождению на К2
13:14
РФ намерена присоединиться к параллельной работе энергосистем Центральной Азии
13:10
Детский оздоровительный центр «Красная гвоздика» вернули в госсобственность
13:02
Более 130 исполнителей традиционной музыки приедут на фестиваль на Иссык-Куль