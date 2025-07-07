Кыргызстанский альпинист Эдуард Кубатов, первым из граждан страны поднявшийся на Эверест, готовится к новому вызову — восхождению на гору К2 (8 тысяч 611 метров), расположенную в Пакистане в массиве Каракорум. Об этом спортсмен сообщил на своей официальной странице в соцсетях.

Фото 24.kg. Покоривший Эверест Эдуард Кубатов готовится к восхождению на К2 — вторую по высоте вершину планеты

Восхождение на К2 считается одним из самых сложных и опасных в мире: крутые склоны, частые лавины и нестабильная погода делают эту вершину значительно более техничной, чем Эверест.

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Ранее, в мае 2023 года, Эдуард Кубатов вошел в историю Кыргызстана, став первым кыргызстанцем, покорившим высочайшую вершину мира — Джомолунгму (Эверест). Тогда же он поднял флаг Кыргызстана на высоте 8 тысяч 848 метров.

Эдуард Кубатов известен также как организатор горных экспедиций и сторонник развития альпинизма в республике. В своих интервью он регулярно подчеркивает важность государственной поддержки высотного спорта и подготовки молодых альпинистов.

Экспедиция на К2 продлится около двух месяцев. Эдуард Кубатов выразил надежду, что ему удастся не только достичь вершины, но и вдохновить новое поколение кыргызстанцев на покорение вершин — как в горах, так и в жизни.