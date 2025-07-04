Арзамас и Талас укрепляют дружественные связи в сфере образования и культуры

Между Арзамасом и Таласом подписано соглашение об установлении дружественных отношений. Об этом сообщает правительство Нижегородской области России.

По его данным, документ призван укрепить партнерские отношения и расширить взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах. Планируется активное взаимодействие в образовании, культуре, спорте и туризме, а также в экономических и гуманитарных проектах.

«Это соглашение закладывает прочный фундамент для долгосрочного сотрудничества между Арзамасом и Таласом. Развитие экономических и культурных связей, — безусловно, важная задача, но мы также делаем ставку на стратегическое партнерство в сфере науки и образования. Наши 22 действующих соглашения с кыргызстанскими вузами и наличие 128 кыргызских студентов в Нижегородской области — лишь первый этап на пути к масштабному и взаимовыгодному сотрудничеству», — сказала министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

В рамках церемонии подписания мэр Арзамаса обсудил с главой Таласского городского кенеша Калысом Джаныбековым актуальные вопросы развития муниципалитетов.