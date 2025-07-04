14:29
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Арзамас и Талас укрепляют дружественные связи в сфере образования и культуры

Между Арзамасом и Таласом подписано соглашение об установлении дружественных отношений. Об этом сообщает правительство Нижегородской области России.

По его данным, документ призван укрепить партнерские отношения и расширить взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах. Планируется активное взаимодействие в образовании, культуре, спорте и туризме, а также в экономических и гуманитарных проектах.

«Это соглашение закладывает прочный фундамент для долгосрочного сотрудничества между Арзамасом и Таласом. Развитие экономических и культурных связей, — безусловно, важная задача, но мы также делаем ставку на стратегическое партнерство в сфере науки и образования. Наши 22 действующих соглашения с кыргызстанскими вузами и наличие 128 кыргызских студентов в Нижегородской области — лишь первый этап на пути к масштабному и взаимовыгодному сотрудничеству», — сказала министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

В рамках церемонии подписания мэр Арзамаса обсудил с главой Таласского городского кенеша Калысом Джаныбековым актуальные вопросы развития муниципалитетов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335186/
просмотров: 410
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан запустил горячую линию по вопросам въезда в Российскую Федерацию
Россия первой в мире официально признала Исламский Эмират Афганистан
Российские вузы приглашают выпускников из Кыргызстана на вступительные испытания
«Полная бредятина»: Кулов ответил на публикацию о Ташиеве и «дрейфе» от России
Садыр Жапаров: Между Кыргызстаном и Россией нет разногласий и противоречий
Противостояние между Баку и Москвой набирает обороты. Дружбе конец?
В России начали отключать связь иностранцам без биометрии
Скандал между Азербайджаном и РФ. Баку отменил все мероприятия по линии Москвы
Кыргызстанцы, вышедшие из реестра контролируемых лиц в РФ, не могут найти работу
В Таласском госуниверситете построят новый пятиэтажный кампус
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;+41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +41 градуса
Полис ОСАГО в&nbsp;Кыргызстане можно оформить до&nbsp;1&nbsp;сентября 2025 года Полис ОСАГО в Кыргызстане можно оформить до 1 сентября 2025 года
Бизнес
Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в&nbsp;сферу&nbsp;IT и&nbsp;научных исследований Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в сферу IT и научных исследований
Лето, Иссык-Куль&nbsp;&mdash; интернет и&nbsp;сувениры в&nbsp;подарок от&nbsp;О! Лето, Иссык-Куль — интернет и сувениры в подарок от О!
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; открыты две новые парковочные зоны В аэропорту «Манас» открыты две новые парковочные зоны
BakAi &amp;&nbsp;&laquo;Шоро&raquo; запускают летнюю акцию с&nbsp;призами BakAi & «Шоро» запускают летнюю акцию с призами
4 июля, пятница
14:28
В автобусах Бишкека зафиксировали почти +53 градусов: мэрия объяснила причину В автобусах Бишкека зафиксировали почти +53 градусов: м...
14:22
Рейтинг отеля Sheraton в Бишкеке упал до 1,4 балла после резонансной драки
14:14
Китай не может допустить военного поражения России в конфликте с Украиной — СМИ
14:06
Освобожден от должности аким Ак-Талинского района Нарынской области
14:04
Мэр Балыкчи рассказал о хищениях при строительстве библиотеки