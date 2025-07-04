В автобусах Бишкека зафиксировали почти +53 градуса: мэрия объяснила причину

В мэрии Бишкека пояснили, почему в автобусах пассажиры зафиксировали почти +53 градусов.

Напомним, бишкекчане отправили 24.kg снимок сделанный в автобусе. На табло термометр показывает +52,9 градусов.

В столичной мэрии сообщили, что датчики в автобусе не отражают фактическую температуру воздуха.

«Все датчики проверены и выведены наружу МП «Бишкекский городской транспорт», однако некоторые из них остались внутри — в настоящее время они также выносятся наружу. Датчики, оставшиеся внутри салонов, показывали температуру +44 градуса. Однако при измерении обычным термометром зафиксированы показатели +37–38 градусов. Поскольку датчики находились внутри панели приборов автобуса, предоставляемые ими данные не отражали фактическую температуру воздуха в салоне», — сообщили там.

Власти города отметили, что в настоящее время в автобусах отсутствуют кондиционеры, в связи с чем температура в салонах повышается. На данный момент рассматривается вопрос оснащения автобусов системой кондиционирования.