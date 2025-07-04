Кыргызстан запустил горячую линию по вопросам въезда в Российскую Федерацию

В целях защиты прав и интересов граждан Кыргызстана и обеспечения поддержки при пересечении границы России с 30 июня заработала единая горячая линия. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции.

Горячая линия, запущенная совместно с МИД и Минтруда, предназначена для фиксации обращений и оперативного реагирования на возможные трудности, с которыми могут столкнуться граждане КР в связи с мерами, вступающими в силу на территории РФ с указанной даты.

Теперь иностранцы, планирующие въезд в Россию, обязаны пройти регистрацию через мобильное приложение «Госуслуги RuID» и оформить электронную заявку не позднее чем за 72 часа до предполагаемой даты пересечения границы.

Сообщается, что пилотный проект направлен на модернизацию и повышение эффективности процедур пересечения государственной границы РФ, и участие проходит на добровольной основе.

В Министерстве экономики просят граждан КР незамедлительно информировать через горячую линию о любых случаях отказа во въезде, а также о возникающих затруднениях при пересечении границы. Это позволит своевременно фиксировать подобные инциденты и оперативно принимать соответствующие меры реагирования. Кроме того, в ведомстве призывают кыргызстанцев отслеживать актуальные требования, касающиеся порядка въезда, и заблаговременно проходить регистрацию в мобильном приложении «Госуслуги RuID» при планировании поездок в Российскую Федерацию.

Приложение RuID доступно для скачивания в App Store и Google Play.

С информационным роликом, описывающим новые правила въезда в Россию, можно ознакомиться по ссылке.

В случае затруднений при пересечении границы обращайтесь по следующим контактам: 0224550332, 0227550332.

Горячая линия: 1899.