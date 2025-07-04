12:55
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Кыргызстан запустил горячую линию по вопросам въезда в Российскую Федерацию

В целях защиты прав и интересов граждан Кыргызстана и обеспечения поддержки при пересечении границы России с 30 июня заработала единая горячая линия. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции.

Горячая линия, запущенная совместно с МИД и Минтруда, предназначена для фиксации обращений и оперативного реагирования на возможные трудности, с которыми могут столкнуться граждане КР в связи с мерами, вступающими в силу на территории РФ с указанной даты.

Теперь иностранцы, планирующие въезд в Россию, обязаны пройти регистрацию через мобильное приложение «Госуслуги RuID» и оформить электронную заявку не позднее чем за 72 часа до предполагаемой даты пересечения границы.

Сообщается, что пилотный проект направлен на модернизацию и повышение эффективности процедур пересечения государственной границы РФ, и участие проходит на добровольной основе. 

В Министерстве экономики просят граждан КР незамедлительно информировать через горячую линию о любых случаях отказа во въезде, а также о возникающих затруднениях при пересечении границы. Это позволит своевременно фиксировать подобные инциденты и оперативно принимать соответствующие меры реагирования. Кроме того, в ведомстве призывают кыргызстанцев отслеживать актуальные требования, касающиеся порядка въезда, и заблаговременно проходить регистрацию в мобильном приложении «Госуслуги RuID» при планировании поездок в Российскую Федерацию.

Приложение RuID доступно для скачивания в App Store и Google Play.

С информационным роликом, описывающим новые правила въезда в Россию, можно ознакомиться по ссылке.

В случае затруднений при пересечении границы обращайтесь по следующим контактам: 0224550332, 0227550332.

Горячая линия: 1899. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335180/
просмотров: 241
Версия для печати
Материалы по теме
Россия первой в мире официально признала Исламский Эмират Афганистан
В Москве ножом ранили кыргызстанца. Он в тяжелом состоянии
Российские вузы приглашают выпускников из Кыргызстана на вступительные испытания
«Полная бредятина»: Кулов ответил на публикацию о Ташиеве и «дрейфе» от России
Садыр Жапаров: Между Кыргызстаном и Россией нет разногласий и противоречий
Противостояние между Баку и Москвой набирает обороты. Дружбе конец?
В России начали отключать связь иностранцам без биометрии
Новые госпошлины для мигрантов хотят ввести в России с сентября
Скандал между Азербайджаном и РФ. Баку отменил все мероприятия по линии Москвы
РФ заинтересована в притоке трудовых мигрантов, но они должны соблюдать правила
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;+41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +41 градуса
Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством
Полис ОСАГО в&nbsp;Кыргызстане можно оформить до&nbsp;1&nbsp;сентября 2025 года Полис ОСАГО в Кыргызстане можно оформить до 1 сентября 2025 года
Бизнес
Лето, Иссык-Куль&nbsp;&mdash; интернет и&nbsp;сувениры в&nbsp;подарок от&nbsp;О! Лето, Иссык-Куль — интернет и сувениры в подарок от О!
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; открыты две новые парковочные зоны В аэропорту «Манас» открыты две новые парковочные зоны
BakAi &amp;&nbsp;&laquo;Шоро&raquo; запускают летнюю акцию с&nbsp;призами BakAi & «Шоро» запускают летнюю акцию с призами
Подготовка к&nbsp;школе без стресса: записать ребенка в&nbsp;первый класс можно онлайн Подготовка к школе без стресса: записать ребенка в первый класс можно онлайн
4 июля, пятница
12:32
Кыргызстан запустил горячую линию по вопросам въезда в Российскую Федерацию Кыргызстан запустил горячую линию по вопросам въезда в ...
12:31
Мне больно: Ассоль Молдокматова о драке с участием сына и невестки
12:27
Грант на обучение в вузах Азербайджана: прием документов продлен до 11 июля
12:22
Новые запреты на границе Кыргызстана. Что теперь нельзя делать?
12:16
Представителей НПО исключат из комиссии по рассмотрению заявок на охоту