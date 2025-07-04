Новые запреты на границе Кыргызстана. Что теперь нельзя делать?

Кабмин Кыргызстана обновил правила пограничного режима и режима пограничной полосы, закрепленные постановлением № 172 от 4 апреля 2016 года. Изменения, принятые недавно, направлены на упрощение работы государственных органов и четкое регулирование передвижения людей и транспорта вблизи государственной границы.

В числе новшеств — уточнение условий транзитного движения через пограничную зону. Теперь пересечь границу или двигаться в сторону пограничных пунктов можно только при наличии официальных документов, подтверждающих личность и право на пересечение границы. При этом изменения маршрутов, остановки транспорта, высадка пассажиров и выгрузка грузов строго запрещены, если только речь не идет о чрезвычайных ситуациях — например, о поломке или о необходимости оказать медицинскую помощь.

Отдельное внимание уделено использованию беспилотников и других летательных аппаратов. Их запуск, посадка и прием в пограничной полосе запрещены без специального разрешения — мера, направленная на предотвращение потенциальных угроз национальной безопасности.

Также в документе регламентируется порядок работ на трансграничных коммуникациях, энергетических линиях и сельскохозяйственных объектах. Все работы теперь требуют предварительного согласования с уполномоченными государственными органами — с уведомлением не менее чем за 15 дней.

Постановление вступит в силу 14 июля 2025-го.