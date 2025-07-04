Грант на обучение в вузах Азербайджана: прием документов продлен до 11 июля

Азербайджан готов принять на обучение пятерых граждан Кыргызстана на 2025/26 учебный год. Об этом сообщает Министерство просвещения.

По его данным, кандидатам предоставляется возможность поступления на программы бакалавриата, магистратуры, докторантуры, а также на базовое медицинское образование в ведущих высших учебных заведениях Азербайджана.

Срок подачи документов продлен до 11 июля 2025 года.

В связи с этим граждане КР могут обратиться в Минпросвещения с документами для получения доступа к порталу до 10 июля.

Контактные телефоны для справок: 0312662198, 0708888063.