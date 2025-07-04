12:55
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Грант на обучение в вузах Азербайджана: прием документов продлен до 11 июля

Азербайджан готов принять на обучение пятерых граждан Кыргызстана на 2025/26 учебный год. Об этом сообщает Министерство просвещения.

По его данным, кандидатам предоставляется возможность поступления на программы бакалавриата, магистратуры, докторантуры, а также на базовое медицинское образование в ведущих высших учебных заведениях Азербайджана.

Срок подачи документов продлен до 11 июля 2025 года.

В связи с этим граждане КР могут обратиться в Минпросвещения с документами для получения доступа к порталу до 10 июля.

Контактные телефоны для справок: 0312662198, 0708888063.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335172/
просмотров: 215
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров посетил в Азербайджане шоу карабахских лошадей
Объявлено о закрытии информагентства «Sputnik Азербайджан»
Президент Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Противостояние между Баку и Москвой набирает обороты. Дружбе конец?
Минобороны РФ отдало приказ расстрелять рейс азербайджанской авиакомпании — СМИ
Скандал между Азербайджаном и РФ. Баку отменил все мероприятия по линии Москвы
Кыргызстан и Азербайджан усилят сотрудничество в сфере сельского хозяйства
Обострение на Ближнем Востоке. МИД КР провел эвакуацию 28 соотечественников
Нехватка учителей. Оплачивать контракт студентам педвузов предложили в БГК
В Кыргызстане проходят Дни культуры Азербайджана
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;+41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +41 градуса
Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством
Полис ОСАГО в&nbsp;Кыргызстане можно оформить до&nbsp;1&nbsp;сентября 2025 года Полис ОСАГО в Кыргызстане можно оформить до 1 сентября 2025 года
Бизнес
Лето, Иссык-Куль&nbsp;&mdash; интернет и&nbsp;сувениры в&nbsp;подарок от&nbsp;О! Лето, Иссык-Куль — интернет и сувениры в подарок от О!
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; открыты две новые парковочные зоны В аэропорту «Манас» открыты две новые парковочные зоны
BakAi &amp;&nbsp;&laquo;Шоро&raquo; запускают летнюю акцию с&nbsp;призами BakAi & «Шоро» запускают летнюю акцию с призами
Подготовка к&nbsp;школе без стресса: записать ребенка в&nbsp;первый класс можно онлайн Подготовка к школе без стресса: записать ребенка в первый класс можно онлайн
4 июля, пятница
12:32
Кыргызстан запустил горячую линию по вопросам въезда в Российскую Федерацию Кыргызстан запустил горячую линию по вопросам въезда в ...
12:31
Мне больно: Ассоль Молдокматова о драке с участием сына и невестки
12:27
Грант на обучение в вузах Азербайджана: прием документов продлен до 11 июля
12:22
Новые запреты на границе Кыргызстана. Что теперь нельзя делать?
12:16
Представителей НПО исключат из комиссии по рассмотрению заявок на охоту