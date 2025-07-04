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Общество

Узбекистан бъет рекорды посещаемости туристами. Кыргызстанцы возглавили топ

Узбекистан бъет рекорды посещаемости туристами. Туристический поток в страну вырос на 46,1 процента за первые четыре месяца 2025 года, следует из данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике.

Отмечается, что с января по апрель 2025 года РУз приняла около 3,1 миллиона иностранных туристов. Кыргызстан лидирует среди стран, из которых приезжают гости в соседнюю республику.

По представленным данным, за четыре месяца из Кыргызстана в Узбекистан приехали более 942 тысяч человек, далее следуют Таджикистан (793,9 тысячи) и Казахстан (617,2 тысячи).

Самыми популярными направлениями остаются города Ташкент, Самарканд и Бухара.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335156/
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