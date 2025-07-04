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Общество

В Каркыре откроют новый автомобильный пограничный пункт

В Иссык-Кульской области в селе Каркыра Тюпского района изменили назначение участка земли площадью 6,73 гектара. Земли сельскохозяйственного назначения перевели в категорию земель для нужд промышленности, транспорта, связи, энергетики и обороны. Такое решение принято кабинетом министров Кыргызстана.

Это связано с планами Государственной пограничной службы при ГКНБ построить на этом месте автомобильный контрольно-пропускной пункт «Каркыра».

Ранее участок использовался для сельскохозяйственных целей, теперь его предназначение изменено для инфраструктурных нужд, связанных с транспортом и обороной. Властям региона поручено оперативно внести необходимые изменения в земельные документы и обеспечить соблюдение всех строительных норм и правил.

Постановление вступил в силу 14 июля 2025.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335147/
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