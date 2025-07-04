В Кыргызстане сократят штат в Национальном статистическом комитете

Кабинет министров Кыргызстана утвердил постановление о внесении изменений в документ от 15 ноября 2021 года № 264, касающийся предельной численности сотрудников государственных органов. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения правительства.

Согласно новому решению, пересматриваются структура и численность персонала Национального статистического комитета. Изменения направлены на оптимизацию деятельности ведомства и повышение его эффективности.

Согласно обновленным данным, общая численность персонала Нацстаткома сокращается с 778 до 145 штатных единиц. То есть штат уменьшится более чем на 80 процентов.

Новая структура штата:

центральный аппарат:

было — 176, стало — 28;

территориальные подразделения:

было — 541, стало — 92;

ведомственные подразделения:

было — 61, стало — 25

Как отмечается в документе, высвобожденные в результате оптимизации средства будут направлены в Фонд развития и поощрения Нацстаткома. Эти деньги будут использованы на дополнительные премии сотрудникам за высокие результаты работы и другие формы материального стимулирования.

Постановление вступает в силу 1 августа 2025 года.