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Общество

В Кыргызстане сократят штат в Национальном статистическом комитете

Кабинет министров Кыргызстана утвердил постановление о внесении изменений в документ от 15 ноября 2021 года № 264, касающийся предельной численности сотрудников государственных органов. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения правительства.

Согласно новому решению, пересматриваются структура и численность персонала Национального статистического комитета. Изменения направлены на оптимизацию деятельности ведомства и повышение его эффективности.

Согласно обновленным данным, общая численность персонала Нацстаткома сокращается с 778 до 145 штатных единиц. То есть штат уменьшится более чем на 80 процентов.

Новая структура штата:

  • центральный аппарат:
    было — 176, стало — 28;

  • территориальные подразделения:
    было — 541, стало — 92;

  • ведомственные подразделения:
    было — 61, стало — 25

Как отмечается в документе, высвобожденные в результате оптимизации средства будут направлены в Фонд развития и поощрения Нацстаткома. Эти деньги будут использованы на дополнительные премии сотрудникам за высокие результаты работы и другие формы материального стимулирования.

Постановление вступает в силу 1 августа 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335144/
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