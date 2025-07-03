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Общество

Каракол и белорусский Брест стали городами-побратимами

Фото пресс-службы мэрии Каракола. Встреча делегаций Беларуси и Кыргызстана

Каракол и Брест стали городами-побратимами. Об этом сообщает пресс-служба кыргызстанского города в соцсетях.

Делегация города Каракола во главе с мэром Каныбеком Адиевым встретилась с председателем Брестского городского исполнительного комитета Сергеем Лободинским.

Они обсудили важные соглашения, направленные на укрепление двустороннего сотрудничества, и официально подписали соглашение о присвоении Караколу и Бресту статуса городов-побратимов.

«Этот шаг открыл новые возможности для расширения международных связей Каракола, развития городской дипломатии и начала нового этапа взаимовыгодного партнерства», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335118/
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