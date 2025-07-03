4 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — улицы Курманджана Датки, Огонбаева;

9.00-16.00 — село Орто-Сай (улицы Рысмендиева, Ормокоева);

9.00-12.00 — улица Токтоналиева, район водозабора «Аэропорт», Красный строитель

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Гагарина, Тайлака Баатыра), улицы Фрунзе, дом № 499, Орловская, жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-15, 16, 18, 109, 108, Урманбетова), улица Кара-Кумская дом № 68А;

9.00-13.00 — жилмассивы «Ала-Арча» (улицы Баха, Абдрахманова, Садырбаева), «Ынтымак» (улицы Торткул, Тогуз-Ак), «Чон-Арык» (улицы Семетей, Подольская, Волоколамская), село Достук (улица 2-я линия), улица Бельская, дома № 6, 8, 10, 12;

13.00-17.00 — жилмассивы «Чон-Арык», «Киргизия-1» (улицы Центральная, Мостовая, Самойленко), «Арча-Бешик» (улицы Терметчикова, Сандык-Тор, Куюкова, Шералиева, Ак-Марал, Кен-Суу, Валдайская, Репина);

12.00-14.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (школа № 85);

11.00-18.00 — жилмассив «Тендик» (улицы Тендик-5, 6, 7, 9, 11, 12, 13).

2 Нарынская область Нарынская область

15.00-18.00 — село Оттук;

9.00-17.00 — город Нарын (улицы Жусупа Баласагына, Заярка);

10.00-18.00 — село Талды-Суу;

10.00-19.00 — села Бирдик, Арал, Атай, Карла Маркса.

3 Таласская область

9.00-17.00 — Села Огонбаева, Сасык-Булак, Арал, Арчагул, Кара-Сай, ущелье Кен Кол.

4 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-19.00 — село Ленинское (улица Восточная);

9.00-17.00 — села Арчалы (улицы Тош-Алыш, Мектеп, Ниязалиева, Ала-Арчинская, Кочоко, Новостройка, Молодежная, Токтогула, Спортивная, Озгоруш, Адамкул, Жээналы-Ата), Байгельди (улицы Дачная, Байгельди, Северная, Новостройка, Давос), Байтик (улицы Раимбекова, Новостройка, Эшмамбет), Кайырма (улицы Кайырминская, Айдарбекова, Новостройка), жилмассив «20 га» (улицы Кенеш, Кырман), село Кара-Жыгач (улицы Людмилы, Бакая, Новая, Новостройка).

Жайылский РЭС

9.00-16.00 — город Кара-Балта (улицы Свердлова, Кожомбердиева, Космонавтов, Мира, Карла Маркса, Тулебердиева), села Новониколаевка (улица Западная), Суусамыр;

8.00-16.00 — села Арал, Ак-Башат, Айдарбек.

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Кызыл-Байрак(школа имени Акаева), Кашкелен (улица Эгинбаева).

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Хунчи (улица Ленина), Джарбаш (улица Телебаева).

Московский РЭС

9.00-18.00 — село Александровка (новостройка, улицы Масанчина, Северная, Луговая, Хиязова, Лалаза);

9.00-17.00 — села Бала-Айылчы (улица Гагарина), Садовое (улица Калинина), Кыз-Моло (пекарня, улицы Партсъезда, Комсомольская).

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Корсаковых, Дмитрова, Фрунзе, Северная, Пушкина, Токтогула, Деповская, Усупбаева, Мира, Колхозная, Ошская, Тынчтык, Пишпек, Молодежная, Учительская, Ворошилова, Ала-Арчинская, Луговая, Советская, Пограничная, Южная, Западная, Репина, Крупская, Садовая, Свердлова, Степная, Громовой, Лавровых, Проектируемая, Школьная, Бейшеналиева, Восточная, Комсомольская, Гоголя, Гагарина, Кирова, Актилек, Чон-Арык, Баетова, Пригородная, Заводская, Тупик, Строительная, Ключевая, тупики Колхозный, Корсаковой, Крупской, Школьный, переулок Ключевой, жилмассив «Поле Чудес»), Сокулук (улицы Фрунзе, Пионерская, Достук, Мира, Фрунзе, Калинина), Ак-Жол (улицы Новая, Молодежная, Киргизская, Шопокова, Победы);

9.00-18.00 — село Кызыл-Туу (улица Бекнияз).

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Чуй (улицы Ибраимова, Гагарина, Покровская, Сансызбаева, Новая, Октябрьская, Шоссейная, Зеленая, Ломоносова, Береговая, Школьная, Амбулаторная, Комсомольская, Пионерская, Заводская, Льва Толстого, Строительная, Гагарина).

Иссык-Атинский РЭС