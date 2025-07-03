Питьевая вода подорожала в городе Ош

Городской кенеш Оша утвердил решение о повышении тарифа на питьевую воду. Повышение направлено на укрепление финансовой устойчивости предприятия «Ошводоканал», сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно новым тарифам:

для населения стоимость 1 тонны (1 кубометр) воды увеличена с 10,31 сома до 12,96 сома;

для коммерческих объектов — с 34,78 сома до 44,82 сома.

Как сообщили в муниципалитете, предприятие переходит на самоокупаемость и больше не будет финансироваться из городского бюджета. Его задолженность составляет 36 миллионов сомов.

Повышение тарифов позволит покрыть кредиты и направить средства на ремонт и модернизацию водопроводных систем.