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Общество

Питьевая вода подорожала в городе Ош

Городской кенеш Оша утвердил решение о повышении тарифа на питьевую воду. Повышение направлено на укрепление финансовой устойчивости предприятия «Ошводоканал», сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно новым тарифам:

  • для населения стоимость 1 тонны (1 кубометр) воды увеличена с 10,31 сома до 12,96 сома;
  • для коммерческих объектов — с 34,78 сома до 44,82 сома.

Как сообщили в муниципалитете, предприятие переходит на самоокупаемость и больше не будет финансироваться из городского бюджета. Его задолженность составляет 36 миллионов сомов.

Повышение тарифов позволит покрыть кредиты и направить средства на ремонт и модернизацию водопроводных систем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335087/
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