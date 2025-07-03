Грузинский парламент стал однопартийным, депутатов от оппозиции лишили мандатов

Грузинский парламент лишил мандатов 12 депутатов из оппозиционной партии «За Грузию» бывшего премьер-министра Гиорги Гахария, сообщает DW.

Поводом для прекращения полномочий стало то, что депутаты партии не участвовали в заседаниях. Председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что представители партии Гахария пропускали заседания парламента «без уважительной причины». Также партия лишена государственного финансирования.

Лидер партии Гиорги Гахария в ответ заявил, что члены партии не пропускали заседания, а бойкотировали нелегитимный парламент. Лишение членов партии мандатов он назвал «страницей, вырванной из кремлевского методички». По словам Гахарии, оппозиционеров лишают иммунитета, чтобы расчистить путь для политических преследований и устранить угрозу накануне муниципальных выборов этой осенью.

Парламент Грузии по закону должен состоять из 150 парламентариев, но на данный момент в его работе участвуют 89 депутатов. 79 — представители «Грузинской мечты», еще десять избирались по ее спискам, но откололись для создания «конструктивной оппозиции».

61 представитель оппозиции прошли в парламент, но все оппозиционные партии отказались признать результаты выборов и объявили о бойкоте парламента.

За последний месяц в Грузии арестованы сразу шесть лидеров партий, основные оппозиционные силы остались без руководства. Гиорги Гахария находится за границей.