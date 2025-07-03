С 1 августа в КР вступят в силу новые правила подключения к инженерным сетям

С 1 августа 2025 года в Кыргызстане начнут действовать обновленные правила, касающиеся получения разрешительных документов в строительной сфере и подключения объектов к инженерным коммуникациям. Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ.

Соответствующий приказ № 93-нпа подписан 2 июля. Он включает два основных нормативных акта:

положение о порядке выдачи разрешительных документов и оценки соответствия объектов строительства;

правила предоставления технических условий и подключения к инженерным сетям.

Как пояснили в Минстрое, положение вводит дифференциацию объектов по степени сложности, а также принцип «единого окна» для упрощения всех процедур от получения разрешений до сдачи объекта в эксплуатацию.

Правила подключения охватывают весь процесс — от выдачи технических условий до подтверждения факта подключения. Уточняются сроки, обязанности сторон и порядок заключения договоров. При отсутствии возможности подключения предусмотрены альтернативные решения — модернизация существующих сетей либо строительство новых.

Также документ устанавливает минимальный срок действия технических условий — не менее двух лет и закрепляет ответственность должностных лиц за нарушение сроков или неправомерные отказы.

В министерстве подчеркивают, что нововведения направлены на упрощение процедур, повышение прозрачности, сокращение сроков согласования и развитие инфраструктуры, особенно в труднодоступных районах страны.