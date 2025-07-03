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Общество

Музей-заповедник «Өзгөн» намерен провести археологические раскопки

Государственный историко-культурный музей-заповедник «Өзгөн» намерен провести археологические исследования, консервационные и музеефикационные работы в рамках государственной программы по изучению истории Кыргызстана.

По данным портала госзакупок, объявлен тендер на 7 миллионов 494 тысячи сомов.

Техзадание предусматривает следующие этапы выполнения работ:

  • сбор исходных данных, изучение и анализ фондовых и архивных источников (Москва, Санкт-Петербург, Ташкент, Бухара, Коканд);
  • историко-культурную оценку территории;
  • полевые археологические исследования;
  • разработку научного отчета по результатам исследований.

Исполнитель должен иметь лицензию на археологические исследования и подтвержденный опыт в раскопках курганов и древних городищ.

Напомним, музей-заповедник «Өзгөн» создан в 2022 году.

Городище средневекового Узгена состоит из цитадели (Орто-Коргон, или Узген-3), наиболее ранней и укрепленной части города, в которой располагалась резиденция правителя и трех шахристанов (Узген-1, -2, -4), являющихся территорией городов, расположенных на северном берегу реки Кара-Дарьи. Город возник в VII-VIII веках и в X веке стал столицей западной части Государства караханидов. Существовал до XVI века.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335057/
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