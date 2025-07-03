13:58
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

ГАИ Кыргызстана отмечает день рождения: как изменилась служба за десятилетия

В Кыргызстане сегодня чествуют сотрудников Государственной автомобильной инспекции. 3 июля, дата основания ГАИ в СССР в 1936 году, остается неофициальным, но важным профессиональным праздником для тысяч людей, обеспечивающих безопасность на дорогах страны.

МВД
Фото МВД. ГАИ Кыргызстана отмечает день рождения: как изменилась служба за десятилетия

История этой службы — это путь длиной почти в столетие. В Советском Союзе автоинспекция создавалась как структура, отвечающая за технический контроль транспорта и надзор за соблюдением Правил дорожного движения. Со временем круг обязанностей расширился — от борьбы с пьянством за рулем до организации массовых профилактических кампаний.

В 1936-м во Фрунзе создан один из первых городских отделов ГАИ — на весь город работали всего четыре госавтоинспектора младшего лейтенантского состава, распределенных по районам: Пролетарскому, Первомайскому, Свердловскому и Ленинскому.

из архива
Фото из архива . ГАИ Кыргызстана отмечает день рождения: как изменилась служба за десятилетия

С ростом численности машин и населения в 1968 году в структуре Фрунзенской ГАИ появился взвод регулировщиков — 25 сотрудников, что стало ответом на увеличение уличного движения.

Особый штрих в истории — появление в 1976-м эскортного взвода, созданного специально для сопровождения официальных визитов лидеров иностранных государств.

В том же году сформирован необычный взвод из 17 женщин-дорожных регулировщиц — они вручную направляли движение на ключевых перекрестках, став одним из символов эпохи.

После распада СССР Кыргызстан унаследовал институциональную модель, упрочившуюся в советское время. В 1990-х структура получила новое развитие: изменены подходы, расширены полномочия, но в общественном сознании служба все еще остается ГАИ — несмотря на то, что официально она называется Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД (ГУОБДД).

«Сегодня мы чествуем тех, кто несет службу в любое время суток, обеспечивая порядок на дорогах. Это люди, которые первыми приезжают на место аварий и помогают сохранять жизни», — заявил глава ГУОБДД Женишбек Жоробеков в поздравлении к профессиональному празднику.

На фото перекресток улиц Тоголока Молдо — Фрунзе в 1957 году. В центре стоит инспектор ГАИ в тогдашней форме темно-синего цвета, в левом нижнем углу переходит дорогу джентльмен в модных тогда белом костюме и фуражке.

из архива
Фото из архива. ГАИ Кыргызстана отмечает день рождения: как изменилась служба за десятилетия

За последние годы ГАИ претерпела значительные изменения. Среди ключевых направлений реформ:

• Автоматизация контроля. На улицах Бишкека и других городов появились камеры фиксации нарушений. Это снизило фактор коррупции и повысило прозрачность работы инспекторов.
• Повышение квалификации. Сотрудников ГУОБДД регулярно направляют на курсы повышения квалификации, в том числе с участием международных экспертов.
• Профилактическая работа. Инспекторы проводят лекции в школах, рейды по пресечению вождения в нетрезвом виде, а также кампании по использованию ремней безопасности.

МВД
Фото МВД. ГАИ Кыргызстана отмечает день рождения: как изменилась служба за десятилетия

По данным МВД, в 2024-м зафиксировано более 6 тысяч 800 ДТП, в которых погибли 712 человек. Основные причины — превышение скорости, вождение в нетрезвом виде и выезд на встречную полосу.

Профессиональный праздник — не просто повод для поздравлений, но и возможность задуматься о значимости службы, обеспечивающей безопасность на дорогах. Несмотря на критику и сложные условия работы, автоинспекторы продолжают выполнять важнейшую миссию — защищать жизнь и порядок на трассах и улицах страны.

Сегодня им заслуженное слово благодарности. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335050/
просмотров: 496
Версия для печати
Материалы по теме
Грузовик снес знак пешеходного перехода на улице Панфилова в Бишкеке
Полис ОСАГО в Кыргызстане можно оформить до 1 сентября 2025 года
В центре Бишкека силовик бросил авто на пешеходной зоне
ГУОБДД: За неделю выявлено более 21 тысячи нарушений ПДД по всей стране
Туман на автодороге Бишкек — Ош. Водителей просят соблюдать меры безопасности
УОБДД Чуйской области предупредило водителей необычным автопробегом
Крупное ДТП в Бишкеке: столкнулись сразу семь автомобилей
Контроль за безопасностью дорожного движения на трассе Бишкек — Балыкчи усилен
Более 700 скутеров и мопедов водворены на штрафстоянки в Кыргызстане
ГУОБДД предупреждает о недопустимости повышения платы за проезд в такси
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;+41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +41 градуса
Полис ОСАГО в&nbsp;Кыргызстане можно оформить до&nbsp;1&nbsp;сентября 2025 года Полис ОСАГО в Кыргызстане можно оформить до 1 сентября 2025 года
Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством
Бизнес
Кыргызское кино в&nbsp;вашем смартфоне: бесплатный онлайн-кинотеатр Etnomedia Кыргызское кино в вашем смартфоне: бесплатный онлайн-кинотеатр Etnomedia
Оплата госпошлины в&nbsp;суд стала проще с&nbsp;MegaPay Оплата госпошлины в суд стала проще с MegaPay
ОАО &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;мэрия Бишкека подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве ОАО «Элдик Банк» и мэрия Бишкека подписали меморандум о сотрудничестве
Pos-терминал от&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;акции&nbsp;&mdash; ноль процентов на&nbsp;все платежи Pos-терминал от Bakai Bank по акции — ноль процентов на все платежи
3 июля, четверг
13:55
В 278 селах Кыргызстана нет детских садов В 278 селах Кыргызстана нет детских садов
13:52
В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение
13:35
Музей-заповедник «Өзгөн» намерен провести археологические раскопки
13:29
Канышай Мамыркулову приговорили к шести годам с пробацией на четыре года
13:03
ЦРУ признало нарушения при подготовке отчета о вмешательстве РФ в выборы в США