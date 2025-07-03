В Кыргызстане сегодня чествуют сотрудников Государственной автомобильной инспекции. 3 июля, дата основания ГАИ в СССР в 1936 году, остается неофициальным, но важным профессиональным праздником для тысяч людей, обеспечивающих безопасность на дорогах страны.

Фото МВД. ГАИ Кыргызстана отмечает день рождения: как изменилась служба за десятилетия

История этой службы — это путь длиной почти в столетие. В Советском Союзе автоинспекция создавалась как структура, отвечающая за технический контроль транспорта и надзор за соблюдением Правил дорожного движения. Со временем круг обязанностей расширился — от борьбы с пьянством за рулем до организации массовых профилактических кампаний.

В 1936-м во Фрунзе создан один из первых городских отделов ГАИ — на весь город работали всего четыре госавтоинспектора младшего лейтенантского состава, распределенных по районам: Пролетарскому, Первомайскому, Свердловскому и Ленинскому.

Фото из архива . ГАИ Кыргызстана отмечает день рождения: как изменилась служба за десятилетия

С ростом численности машин и населения в 1968 году в структуре Фрунзенской ГАИ появился взвод регулировщиков — 25 сотрудников, что стало ответом на увеличение уличного движения.

Особый штрих в истории — появление в 1976-м эскортного взвода, созданного специально для сопровождения официальных визитов лидеров иностранных государств.

В том же году сформирован необычный взвод из 17 женщин-дорожных регулировщиц — они вручную направляли движение на ключевых перекрестках, став одним из символов эпохи.

После распада СССР Кыргызстан унаследовал институциональную модель, упрочившуюся в советское время. В 1990-х структура получила новое развитие: изменены подходы, расширены полномочия, но в общественном сознании служба все еще остается ГАИ — несмотря на то, что официально она называется Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД (ГУОБДД).

«Сегодня мы чествуем тех, кто несет службу в любое время суток, обеспечивая порядок на дорогах. Это люди, которые первыми приезжают на место аварий и помогают сохранять жизни», — заявил глава ГУОБДД Женишбек Жоробеков в поздравлении к профессиональному празднику.

На фото перекресток улиц Тоголока Молдо — Фрунзе в 1957 году. В центре стоит инспектор ГАИ в тогдашней форме темно-синего цвета, в левом нижнем углу переходит дорогу джентльмен в модных тогда белом костюме и фуражке.

Фото из архива. ГАИ Кыргызстана отмечает день рождения: как изменилась служба за десятилетия

За последние годы ГАИ претерпела значительные изменения. Среди ключевых направлений реформ:

• Автоматизация контроля. На улицах Бишкека и других городов появились камеры фиксации нарушений. Это снизило фактор коррупции и повысило прозрачность работы инспекторов.

• Повышение квалификации. Сотрудников ГУОБДД регулярно направляют на курсы повышения квалификации, в том числе с участием международных экспертов.

• Профилактическая работа. Инспекторы проводят лекции в школах, рейды по пресечению вождения в нетрезвом виде, а также кампании по использованию ремней безопасности.

Фото МВД. ГАИ Кыргызстана отмечает день рождения: как изменилась служба за десятилетия

По данным МВД, в 2024-м зафиксировано более 6 тысяч 800 ДТП, в которых погибли 712 человек. Основные причины — превышение скорости, вождение в нетрезвом виде и выезд на встречную полосу.

Профессиональный праздник — не просто повод для поздравлений, но и возможность задуматься о значимости службы, обеспечивающей безопасность на дорогах. Несмотря на критику и сложные условия работы, автоинспекторы продолжают выполнять важнейшую миссию — защищать жизнь и порядок на трассах и улицах страны.

Сегодня им заслуженное слово благодарности.