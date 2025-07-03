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Общество

В Нарыне обновляют городские дороги

В Нарыне продолжаются масштабные дорожные работы, в их числе — центральная улица Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, на дороге протяженностью более 9 километров ведутся демонтаж старого асфальта, установка бордюров, прокладка водопроводных труб и подготовка основания под новое дорожное покрытие. На улице Шералиева длиной 2,3 километра уложен первый шестисантиметровый слой асфальта.

Также отмечается, что запланирован ремонт еще 13 километров дорог, охватывающих 39 внутренних улиц Нарына. В настоящее время завершены работы по подготовке основания 4,5 километра дорог.

Строительные работы направлены на улучшение дорожной инфраструктуры, облегчение внутригородского движения и создание комфортных условий для граждан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335031/
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