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Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Переход на 12-летку. Кого ждут прыжки через класс в рамках реформы

В рамках перехода на 12-летнее образование предусмотрены перескоки через класс. Об этом сообщает Министерство просвещения.

По его данным, в соответствии с поручениями и рекомендациями высшего руководства страны модель перехода на 12-летнее обучение пересмотрели, чтобы сделать процесс максимально понятным и безболезненным для всех участников.

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В 2025/2026 учебном году предусмотрен один перескок: дети, обучавшиеся в подготовительных группах детских садов либо освоившие программу предшкольной подготовки «Наристе», переходят сразу во 2-й класс.

В 2026/2027 учебном году также предусмотрен один перескок: из 5-го класса в 7-й, который сохраняется до 2029/2030 учебного года.

С 2027/2028 учебного года и до 2030/2031 года планируется перескок после 9-го класса в 11-й (на протяжении трех следующих друг за другом учебных годов). Чтобы сохранить целостность учебного материала при перескоках, в новом учебном году 5-й класс будет обучаться по интегрированной программе, включающей содержание 5-го и 6-го классов на протяжении четырех следующих друг за другом учебных годов до 2029/2030 года. Важно не путать с новыми 1-ми и 2-ми классами, стартующими с 2025/2026 учебного года.

При интеграции программ особое внимание уделено сохранению «фундаментального ядра» предметов: важнейших тем, которые обеспечивают целостность научной картины мира, преемственность и соответствие содержанию школьного образования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335008/
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