Британская королевская семья откажется от поезда в рамках сокращения расходов

Букингемский дворец объявил, что железнодорожный состав, на котором передвигались члены британской королевской семьи, будет выведен из эксплуатации к 2027 году в рамках мер по сокращению расходов.

Как сообщает корреспондент Би-би-си по делам королевской семьи Шон Кофлан, это объявление сделано одновременно с публикацией ежегодного отчета о финансах двора, из которого следует, что поездка на королевском поезде из Глостершира в Стаффордшир, а затем в Лондон, которая продолжалась два дня в феврале, обошлась в более чем в 44 тысячи фунтов стерлингов.

Карл III и другие члены королевской семьи будут продолжать пользоваться обычными пассажирскими поездами, а также двумя вертолетами для поездок по стране.

Королевский поезд, который состоит из девяти вагонов, после вывода из эксплуатации могут выставить на всеобщее обозрение.

Джеймс Чалмерс, который заведует финансами королевского двора, сказал, что поезд был частью национальной жизни на протяжении многих десятилетий, однако «пришло время теплого прощания».