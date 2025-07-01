В Кыргызстане участились случаи мошенничества при трудоустройстве за границу

Участились случаи мошенничества при трудоустройстве граждан Кыргызстана за рубеж, особенно в страны Европы — Германию, Польшу, Венгрию, Хорватию и другие. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

По ее данным, мошенники создают яркие рекламные объявления в соцсетях и мессенджерах, обещая высокую зарплату без квалификации, гарантированное трудоустройство, быстрое оформление и легкий выезд.

«После они требуют предоплату за «услуги» или «приглашение», а затем исчезают. В результате граждане теряют деньги и остаются без работы. Рискуют попасть в долговую кабалу или трудовую эксплуатацию. Никогда не переводите деньги неизвестным лицам в соцсетях. Проверяйте наличие лицензии у агентства, предлагающего трудоустройство. Подписывайте договор только после внимательного изучения условий. Сохраняйте копии всех документов и переписки. Узнавайте о стране выезда, условиях труда, расходах и реальных зарплатах. Если планируете трудоустройство в Европу, Японию, ОАЭ, страны Персидского залива и другие страны, обращайтесь только в официальные частные агентства занятости, имеющие разрешение», — говорится в сообщении.

Ознакомиться со списком официальных частных агентств занятости, осуществляющих трудоустройство граждан КР за рубеж, можно на сайте центра трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР.