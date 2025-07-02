В Бишкеке 2 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +35 градусов.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.00 — отрезки улиц Матросова, 3, 5, 11, Бектенова, 50, 48/1, Карасаева;

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Шералиева, Шербет, Ахунбаева, Репина), улица Панфилова, 241, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Кут, Насыят, Каркыра), отрезки улиц Панфилова, Жибек Жолу, Логвиненко, жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-15, −16, −18, −109, −108, Урманбетова), улица Кара-Кумская, 62/1, жилмассив «Балбан-Таймаш» (улица Балбан-Таймаш-1, −2, −4, −5), село Маевка (улицы Восточная, Молодая Гвардия, Строительная);

13.00-17.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Белмазар, Кок-Кыял, Улук-Тоо, Таш-Арык).

10.00-19.00 — 12-й микрорайон, 11-й микрорайон, 11/1, 11/2, 11/3, частные жилые дома Мехлесхоза.

У кого намечается той

Сеидбек Атамбаев

Родился 2 июля 1976 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Талантбек Солтобаев

Родился 2 июля 1982 гда. Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций КР.

Эрназар Акматалиев

Родился 2 июля 1998 года. Борец вольного стиля. Участник Олимпийских игр в Токио и Пекине.

Памятные даты

Международный день спортивного журналиста

Отмечается во многих странах мира ежегодно 2 июля с 1995-го по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы.

В этот день в 1924 году в Париже образована Международная ассоциация спортивной прессы, которая сегодня объединяет почти полторы сотни национальных союзов журналистов.

Всемирный день НЛО (День уфолога)

Фото иллюстрация 24.kg

Праздник посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объекты, которым приписывается внеземное происхождение. Термин «уфология» происходит от аббревиатуры UFO (Unidentified Flying Object), аналогичной русской НЛО (неопознанный летающий объект).

Выбор даты для международного праздника связан с тем, что, предположительно, в конце июня или в начале июля 1947 года в пустыне рядом с городком Розуэллом (Roswell) американского штата Нью-Мексико упал странный объект. Многие уверены, что там разбилась «летающая тарелка» с инопланетянами.

Научное сообщество пока не признало уфологию наукой.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».