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Общество

Новые контейнеры для сбора мусора передали жителям одного из районов Бишкека

Пенсионерам и нуждающимся семьям района «Киркомстрой» раздали пластиковые контейнеры для сбора мусора. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города Бишкека.

Проект реализовали муниципальное предприятие «Тазалык» и банк «Компаньон» при поддержке Ленинской районной администрации.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии
Контейнеры компактны, имеют колеса и закрытую крышку, что делает их очень удобными и предотвращает неприятный запах и разбросанный по двору мусор.

Данный проект планируют развивать и в других районах Бишкека.

Если вы хотите приобрести такие контейнеры для дома, их можно найти в МП «Тазалык» по себестоимости. По дополнительным вопросам можно обращаться по адресу: улица Ростовская, 19Б или по телефону 0550179710.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334865/
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