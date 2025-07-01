Новые контейнеры для сбора мусора передали жителям одного из районов Бишкека

Пенсионерам и нуждающимся семьям района «Киркомстрой» раздали пластиковые контейнеры для сбора мусора. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города Бишкека.

Проект реализовали муниципальное предприятие «Тазалык» и банк «Компаньон» при поддержке Ленинской районной администрации.

Фото пресс-службы мэрии

Контейнеры компактны, имеют колеса и закрытую крышку, что делает их очень удобными и предотвращает неприятный запах и разбросанный по двору мусор.

Данный проект планируют развивать и в других районах Бишкека.

Если вы хотите приобрести такие контейнеры для дома, их можно найти в МП «Тазалык» по себестоимости. По дополнительным вопросам можно обращаться по адресу: улица Ростовская, 19Б или по телефону 0550179710.