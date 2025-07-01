Новые контейнеры для сбора мусора передали жителям одного из районов Бишкека

Пенсионерам и нуждающимся семьям района «Киркомстрой» раздали пластиковые контейнеры для сбора мусора. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города Бишкека.
Проект реализовали муниципальное предприятие «Тазалык» и банк «Компаньон» при поддержке Ленинской районной администрации.
Данный проект планируют развивать и в других районах Бишкека.
Если вы хотите приобрести такие контейнеры для дома, их можно найти в МП «Тазалык» по себестоимости. По дополнительным вопросам можно обращаться по адресу: улица Ростовская, 19Б или по телефону 0550179710.