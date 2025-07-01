Около 370 высокогорных озер имеют риск прорыва. МЧС КР ведет мониторинг

В Кыргызстане из 2 тысяч высокогорных озер 368 имеют потенциальный риск прорыва. Об этом 24.kg сообщил директор департамента мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС Даурбек Сакыев.

По его словам, наблюдения за озерами с помощью спутниковых снимков ведутся с апреля, а с июня идет ежедневный контроль (аэровизуальный, дистанционный).

«В этом году из 368 озер для мониторинга выбрали 67 приоритетных. Там будут проведены наземные наблюдения. Пока случаев наполнения нет, но все зависит от климатических условий. В настоящее время по республике все спокойно, мы ведем мониторинг, — подчеркнул Даурбек Сакыев. — Если какое-то озеро начнет наполняться, то мы сможем заранее выставить технику, предупредить население и службы. Такой случай был с озером Зындан. Мы тогда оповестили о возможности прорыва за 10 дней и приняли превентивные меры».

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Напомним, 27 июня в Иссык-Атинском районе Чуйской области прорвало озеро Такыр-Тор. По словам Даурбека Сакыева, это не стационарное озеро, оно появляется раз в 15-16 лет, последний прорыв произошел в 2009 году.

Что касается прогноза, он ответил, что все будет зависеть от климатических факторов.

«По данным академического сообщества, среднегодовая температура в КР увеличилась на 1,2 градуса по Цельсию с 1960 по 2023 год. А значит, ледники будут таять. Как только начнется деградация оледенения, будут появляться озера. Некоторые могут постепенно сами спуститься, опорожниться без катастрофических последствий, а некоторые могут наполниться и сформировать селевой поток, как Такыр-Тор, Зындан. Это нормальное природное явление, и мы за этим следим», — подчеркнул Даурбек Сакыев.