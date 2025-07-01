В Минтрансе рассказали о тротуарах вдоль новой дороги в Чолпон-Ате

Министерство транспорта и коммуникаций рассказало 24.kg, почему на новой дороге в Чолпон-Ате только один тротуар. Напомним, в редакцию обратился читатель с жалобой на отсутствие тротуаров вдоль новой трассы.

В пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций пояснили, что с левой стороны дороги тротуар проложен, а с правой стороны его нет, так как там мэрия должна проложить канализацию.

Завершено строительство 3,9 километра четырехполосной дороги в Чолпон-Ате. Ширина каждой полосы 3,5 метра. Новый тротуар построен лишь с одной стороны, однако проект считается завершенным.

«Мы свою часть работ закончили. Теперь мэрия Чолпон-Аты после того, как проложит канализацию, должна сама сделать тротуар. Это, насколько нам известно, есть в их проекте», — сказали в пресс-службе.