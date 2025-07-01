2 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-18.00 — отрезки улиц Матросова, дома № 3, 5, 11, Бектенова, дома № 50, 48/1, Карасаева;

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Шералиева, Шербет, Ахунбаева, Репина), улица Панфилова, дом № 241, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Кут, Насыят, Каркыра), отрезки улиц Панфилова, Жибек Жолу, Логвиненко, жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-15, 16, 18, 109, 108, Урманбетова), улица Кара-Кумская, дом № 62/1, жилмассив «Балбан-Таймаш» (улица Балбан-Таймаш-1, 2, 4, 5), село Маевка (улицы Восточная, Молодая Гвардия, Строительная);

13.00-17.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Белмазар, Кок-Кыял, Улук-Тоо, Таш-Арык).

2 Иссык-Кульская область