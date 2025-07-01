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Общество

2 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Матросова, дома № 3, 5, 11, Бектенова, дома № 50, 48/1, Карасаева;
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Шералиева, Шербет, Ахунбаева, Репина), улица Панфилова, дом № 241, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Кут, Насыят, Каркыра), отрезки улиц Панфилова, Жибек Жолу, Логвиненко, жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-15, 16, 18, 109, 108, Урманбетова), улица Кара-Кумская, дом № 62/1, жилмассив «Балбан-Таймаш» (улица Балбан-Таймаш-1, 2, 4, 5), село Маевка (улицы Восточная, Молодая Гвардия, Строительная);
  • 13.00-17.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Белмазар, Кок-Кыял, Улук-Тоо, Таш-Арык).
2
Иссык-Кульская область
  • 9.00-17.00 — город Каракол (микрорайон «Восход», дом № 8, улица Тыныстанова, дом № 60) села Черик, Бору-Баш, Жон-Булак, Балтабай, Дыйшын, Конкино, Чырак, Кабак, Джети-Огуз, Желе-Добо, Тилекмат, Мундуз, Ан-Остон, Ак-Добо, Жети-Огуз, Ак-Кочкор, Ак-Шыйрак, Энилчек, Ак-Булан, Ак-Булун, Зындан, Чок-Тал, Кара-Шаар.
3
Нарынская область
  • 9.30-19.00 — село Жерге-Тал;
  • 9.30-20.00 — село Калинин.
4
Таласская область
  • 9.00-17.00 — села Жон Арык, Кок Токой, Копуро-Базар, Арал, Кызыл-Октябрь, Ынтымак, Чолпонбай, Шекер, Жоон-Добо.
5
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Виноградная (улицы Чернышевского, Советская, Алма-Атинская, Токтогула), Лебединовка (улица Родниковая), Карла Маркса (улицы Звездная, Молодежная, Молодая Гвардия), Беш-Кунгей (улицы Сары Багыш, Проектируемая, 50 лет Киргизии, Масадык, Ткачева, Кочорбай уулу Алакуш), Васильевка, Аламедин (улица Алма-Атинская), Гроздь (улицы Гроздненская, Заводская, Чуйская, Юбилейная, Садовая, 60 лет Октября, Барак, Верхняя Ат-Башы, Пятилетка, Мелиораторов, Участок, ДЭУ).

Жайылский РЭС

  • 9.00-16.30 — город Кара-Балта (улица Карла Маркса);
  • 9.00-17.00 — села Бекитай (улицы Дербишева, Жаштык) Боксо-Жол, Каирма, Сосновка (улица Фрунзе), Суусамыр.

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Калмак Ашуу (улица Победы), Кашкелен (улица Сматова).

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Милянфан (улицы Гагарина, Ленина, Речная, Восточная, Молодежная, Арли Есеза, Фрунзе, Хавазова), Гагарина (улицы Ворошилова, Советская);
  • 9.00-17.00 — села Алмалуу, Тогуз-Булак, Горная Серафимовка, Норус, Таш-Башат, Верхний Ичке-Суу, Нижний Ичке-Суу, Уч-Эмчек.

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кыз-Моло (улица Школьная), Мураке (улицы Кадыркула, Усубалиева), Садовая (улица Советская);
  • 9.00-18.00 — село Беловодское (улицы Школьная, Юбилейная);
  • 9.00-14.00 — село Александровка (улицы Советская, 1 Мая, Демьяна Бедного, Ситникова).

Панфиловский РЭС

  • 9.00-19.00 — село Октябрьская (скважина);
  • 9.00-17.00 — села Чорголо, Тельман (улицы Эгембердиева, Айтымбет).

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — поселок Восточный (улицы Гагарина, Киргизская, Новостройка, МТФ-2), села Джаны-Джер (улицы 8-й, 9-й распред, МТФ-2А, Молодая Гвардия, Акжар), Сокулук (улицы Белинского, Первомайская, Фрунзе);
  • 9.00-18.00 — села Шалта (кошара, улица Калмырза), Чон-Джар (улицы Термечикова, Темирбекова), Кун-Туу (дачи);
  • 9.00-13.00 — село Кун-Туу (улицы Молдосан, Осмоналы, Иманалиева, Сейдесенбаева, переулок Западный);
  • 12.00-18.00 — села Токбай (улица Исмаила), Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Проектируемая).

Чуйский РЭС

  • 8.00-18.00 — село Дон-Арык (улицы Советская, Карой, Султан, Алчалуу, Талды-Булак);
  • 9.00-17.00 — село Кегети.

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-12.00 — село Дружба (улица Чуйская);
  • 13.00-17.00 — село Гидростроитель (улица Строительная);
  • 9.00-17.00 — села Иссык-Ата (дача «Строитель»), Красная Речка (улицы Пионерская, Кривощекова).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334854/
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