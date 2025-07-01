В КР будут штрафовать за игнорирование обращений граждан

Каждый гражданин вправе рассчитывать на внимание и реакцию от государственных органов. Чтобы повысить ответственность чиновников и улучшить качество обслуживания, введен штраф за игнорирование обращений граждан — 100 расчетных показателей. Об этом сообщает Минюст.

По его данным, жалобу можно подать в течение года с момента нарушения. Электронные обращения признаны официальными и обязательны к рассмотрению.

«Но повторные жалобы без новых фактов больше не принимаются, а при массовых обращениях органы власти могут разместить общий ответ на официальном сайте без личного оповещения. Закон принят Жогорку Кенешем в трех чтениях и был разработан в рамках дебюрократизации государственных процессов», — говорится в сообщении.