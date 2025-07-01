Вооруженный конфликт. В посольстве Ирана в Бишкеке открыта книга соболезнований

В связи с мученической гибелью около 900 граждан Ирана, включая генералов и преподавателей университетов, а также сотен мирных жителей, детей и женщин, в результате атак израильского режима на территорию Исламской Республики Иран, в посольстве страны в Бишкеке (улица Раззакова, 36) сегодня с 9.00 до 18.00 открыта книга соболезнований. Об этом сообщает журналист Данияр Джаркынбаев на своей странице в Facebook.

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Граждане Кыргызской Республики могут посетить дипмиссию и так же выразить соболезнования.