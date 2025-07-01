Дебюрократизация. В Кыргызстане борются с неписаными правилами

Замдиректора Национального института стратегических инициатив Шумкарбек Адилбек уулу рассказал в эфире «Биринчи радио» о дебюрократизации системы государственной службы КР.

По его словам, внимание особо заостряют на монополии в системе госуправления.

«Когда в стране нет конкуренции по части предоставления госуслуг, когда они сконцентрированы в одних руках, то качество предоставляемых услуг страдает или же страдает население, которое вынуждено долго ждать, стоять в очереди. К примеру, в лечении онкологических заболеваний была госмонополия, на сегодня вопрос решен — эти услуги могут оказывать и другие юрлица, получившие разрешительные документы», — сказал он.

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Шумкарбек Адилбек уулу отметил, что, несмотря на расписанные правила и функции, наличие указов, поручений в части цифровизации услуг, определенные исполнители, руководители некоторых госорганов при оказании госуслуг создают различного рода препоны.

«Например, мы выявляем вертикальные или горизонтальные согласования. Когда нужно оказать услугу, принять решение, многие государственные руководители избегают ответственности и просят, чтобы другой госорган подтвердил или согласовал документ. Или руководители среднего звена вместо того, чтобы решить вопрос, отправляют его на согласование «наверх», высшему руководству. Все это является бюрократией. Неписаные правила, как говорят в народе. Это затягивает время получения документов, оказания услуг. Поэтому мы делаем особый акцент в части изменения этих процедур. Есть хороший механизм — в рамках межведомственной комиссии ставится задача пересмотреть определенные направления, создать порядок, ликвидировать лишние процедуры и так далее», — добавил замдиректора НИСИ.

Напомним, в марте 2025 года президент издал Указ «О дополнительных мерах по повышению эффективности и дебюрократизации системы государственной службы КР». Для его реализации создана межведомственная комиссия. Разработка предложений по дебюрократизации госорганов возложена на НИСИ.