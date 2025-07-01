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Общество

Глава кабмина: Налоговая система должна стимулировать бизнес, а не мешать ему

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев заявил о стабильном росте поступлений налогов и страховых взносов. Также он обозначил приоритетные задачи и направления в развитии цифровизации. Об этом сообщила Налоговая служба.

Чиновник отметил, что с каждым годом рост по поступлениям увеличивается. В 2024 году взносы составили 302,4 миллиарда сомов, что на 21 процент больше, чем в 2023-м. За первые пять месяцев этого года взносы составили 147,4 миллиарда сомов, что больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также Адылбек Касымалиев рассказал о будущих целях и задачах, стоящих перед Налоговой службой. Внимание уделят совершенствованию налогового процесса, борьбе с теневой экономикой и восприятию бизнеса как партнера.

«Наша налоговая система не должна мешать бизнесу, а наоборот, стимулировать его развитие», — подчеркнул глава кабмина.

Ранее на мероприятии, посвященном 35-летию ГНС, Адылбек Касымалиев заявил, что Налоговая и Таможенная службы будут переведены в прямое подчинение кабинету министров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334827/
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