Минстрой дал неделю стройкомпании Brand House для возобновления работ

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства дало неделю стройкомпании Brand House для возобновления возведения жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне в здании министерства прошла встреча директора Государственного департамента архитектурно-строительного контроля Эрназара Суйеркулова с недовольными клиентами строительной фирмы и руководителем ОсОО Brand House Нурланом Эшбаевым.

По итогам встречи министерство дало компании недельный срок для возобновления активных строительных работ и устранения нарушений.

В случае невыполнения требований, как отметили в Минстрое, по поручению главы ведомства Нурдана Орунтаева в правоохранительные органы будет передана соответствующая информация по деятельности ОсОО Brand House для дачи юридической оценки.

Напомним, в 2022 году милиция уже задерживала директора Нурлана Эшбаева. Тогда предприниматель подозревался в мошенничестве в особо крупном размере.