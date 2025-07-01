Минстрой дал неделю стройкомпании Brand House для возобновления работ

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства дало неделю стройкомпании Brand House для возобновления возведения жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Накануне в здании министерства прошла встреча директора Государственного департамента архитектурно-строительного контроля Эрназара Суйеркулова с недовольными клиентами строительной фирмы и руководителем ОсОО Brand House Нурланом Эшбаевым.
Глава департамента выслушал жалобы граждан и обсудил ситуацию с руководством компании, чьи строительные работы затягиваются и не соответствуют заявленным срокам. Подчеркивается, что граждане, выражавшие недовольство невыполнением обязательств со стороны Brand House, получили ответы на волнующие их вопросы.
По итогам встречи министерство дало компании недельный срок для возобновления активных строительных работ и устранения нарушений.
В случае невыполнения требований, как отметили в Минстрое, по поручению главы ведомства Нурдана Орунтаева в правоохранительные органы будет передана соответствующая информация по деятельности ОсОО Brand House для дачи юридической оценки.
Напомним, в 2022 году милиция уже задерживала директора Нурлана Эшбаева. Тогда предприниматель подозревался в мошенничестве в особо крупном размере.