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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

В Бишкеке на ремонт 2 июля закрывают часть улицы Льва Толстого

В столице 2 июля муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» планирует начать работы по реконструкции тепловой сети на участке улицы Льва Толстого. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

  • Участок от поворота к Республиканской инфекционной клинической больнице до проспекта Манаса будет полностью перекрыт для движения до 2 сентября.

Срок выполнения работ составит 60 дней.

В настоящее время МП «Бишкектеплосеть» ведет подготовку к реконструкции этого участка, который эксплуатируется с 1989 года. За 36 лет эксплуатации сеть полностью износилась и требует срочной замены.

Мэрия просит заранее планировать маршруты передвижения и по возможности пользоваться общественным транспортом во избежание заторов на дорогах. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334819/
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