Перспективу запуска прямых авиарейсов между КР и Японией обсудили в Токио

Директор Государственного агентства гражданской авиации Данияр Бостонов посетил с рабочим визитом столицу Японии Токио. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, рабочая программа визита началась со встречи Данияра Бостонова с заместителем генерального директора департамента реализации финансового сотрудничества Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Араки Язумидзи.

В декабре 2024 года, напомним, ратифицирован грант между кабмином Кыргызстана и правительством Японии по проекту «Совершенствование средств управления воздушным движением в международных аэропортах». В рамках него выделен грант от JICA на строительство аэронавигационной вышки в аэропорту «Ош» и модернизацию системы управления воздушным движением в международных аэропортах «Манас», «Иссык-Куль» и «Ош».

Также состоялась встреча с руководством консалтинговой компании Nippon Koei, которая реализует вышеуказанный проект в рамках выделенного гранта.

При поддержке Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Японии Эркинбека Осоева организован ряд встреч с представителями авиационной отрасли Японии, направленных на расширение сотрудничества, обмен опытом и продвижение взаимных инициатив в области гражданской авиации.

В этом контексте проведены встречи с исполнительным вице-президентом авиакомпании All Nippon Airways Нахил Вафа Даджани, а также со старшим вице-президентом по маркетингу маршрутной сети авиакомпании Japan Airlines Россом Леггетом.

Основное внимание в ходе переговоров уделено перспективам запуска прямых или транзитных авиарейсов между Кыргызстаном и Японией, включая возможность пролета через воздушное пространство нашей страны.

В частности, кыргызская сторона представила информацию о подготовке к открытию новой точки входа в воздушное пространство на юге КР в направлении Китайской Народной Республики, что создает благоприятные условия для расширения логистических маршрутов и укрепления авиационного сообщения между двумя государствами.

Обсуждены также вопросы качества пассажирского обслуживания и эксплуатации воздушных судов.

Кроме того, состоялась встреча с заместителем генерального менеджера японской компании Nippon Travel Agency Наоки Баба, в ходе которой обсуждались возможности продвижения Кыргызстана как туристического направления на японском рынке, разработки совместных туристических продуктов и маршрутов, а также содействие в наращивании пассажиропотока между двумя странами.